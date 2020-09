Los Jueces de Formosa en la emergencia se comportaron como Cobardes, insensibles e incapaces

3

458 total views, 2 views today

Eduardo Davis coordinador del Centro Mandela. Es lamentable el papel que en esta crisis han jugado los jueces de Formosa, salvo una sola honrosa excepción, todos se han comportado como unos cobardes e insensibles, incapaces de ver el drama humano que no fue creado por los ciudadanos comunes de esta provincia, pero a los que todos tratan como criminales por estar sospechados de ser portadores del virus Covid 19.

El gobierno feudal trata como leprosos a los formoseños que quieren ingresar

Mientras están discutiendo reformas que no son más que un reparto de cargos judiciales como si fuera un plan social, tenemos en los limites interprovinciales, cuídanos que esperan hace meses poder entrar a su provincia y ver a sus familiares, y el gobierno feudal los trata como a leprosos, que deben permanecer lejos.

Y, en no pocas veces el ministro bocón al que tenemos que soportar sus maltratos verbales todos los medio días, tal es asi que para que no vomites el almuerzo debes cambiar de canal, este en varias oportunidades dijo que esos que intentan regresar son Formoseños que se fueron por que no creían en el modelo exitoso de Gildo Insfran, entonces todos los sufrimientos estarían justificados.

Todo esto demuestra a las claras, que la democracia en Formosa es una palabra muy lejana, y los magistrados que deberían ser los guardianes de la constitución y las leyes, parecen ser guardianes de sus patrimonios y del orden feudal instituido por golpe de estado y la complicidad de muchos que entregaron la república y nos convirtieron en esto que somos, un feudo donde no hay ciudadanos, solo súbditos obedientes.

Ya lo denuncie en el habeas corpus que interpuse en la justicia federal donde denunciaba los abusos policiales hacia los internados en cuarentena a quienes trataban como a delincuentes, por en la orden que tienen los uniformados es de considerar al enfermo como un delincuente al que hay que atrapar y encerrar y si es posible que no salga más, si protestan les privan de alimentos o agua, a modo de mortificar, ni mas ni menos que como en la dictadura donde todos estaban bajo sospecha de ser subversivos, ahora la hipótesis de conflicto seria los contagiados de coronavirus.

Para concluir con este sencillo análisis de la realidad de Formosa, le pregunto al gobierno provincial o a algún funcionario con dos dedos de frente, para los ciudadanos que están en los limites esperando meses enteros para poder ingresar, no seria bueno poner hospitales de campaña o aunque sea esas carpas inflables que usan para sus eventos sociales y así dejar que ingresen donde se les tenga 14 días y se le hagan los hisopados correspondientes, cuantos son y acaso no tienen presupuestos no utilizados por la escasa cantidad de contagiados en Formosa.

Al Juez federal también le pregunto no puede ocurrírseles apiadarse de esos comprovincianos y solicitar la ayuda del ejercito que cuenta con hospitales militares de campaña, para estas contingencias, existen muchas alternativas pero el gobierno feudal solo elige la peor, dejarlos abandonados a su suerte en el frio y en el calor.

Cuanta ignorancia e inhumanidad, por eso a veces siento vergüenza de la clase política tan mediocre que padecemos y lo peor sería también tener jueces cobardes, que para cuidar sus privilegios miran para otro lado.

Juan Eduardo Davis

Comments

comments