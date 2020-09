En polémica sesión del HCD el PJ le impuso el nombre de dos calles de la ciudad con nombres de militantes del Gildismo

1

En una más que polémica y acalorada sesión, en medio de la profunda crisis por los efectos del mal manejo de la pandemia en la provincia y los muchísimos reclamos vecinales que devienen de las grandes restricciones impuestas al comercio, el Concejo Deliberante de la ciudad sesionó el miércoles para imponerle el nombre a a dos calles de la ciudad con nombres de dos dirigentes justicialistas del Gildismo provincial. “Esto no es Peronia” advirtió la Concejal radical Celeste Ruiz Díaz.

La mayor indignación de los opositores además del reclamo que no traten los temas que le interesan a la gente y requieren urgente solución, rondó el cambio de nombre de calle Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución Nacional y prócer de la república, por la de un puntero Gildista, ya que finalmente el PJ con el doble voto del presidente del cuerpo Dario Di Martino, logró imponer los nombres del ex Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UNaF, Dr. Roque Silguero y el abogado, Egidio González fueron impuestas por la mayoría del oficialismo en el Concejo Deliberante en la sesión del día de ayer en ese cuerpo.

La Concejal por la UCR, Celeste Ruiz Díaz, dijo entre otras cosas que: “Todos vamos a coincidir la nomenclatura de los espacios públicos, es importante porque hace a nuestra identidad, porque recuerda a ciudadanos importantes. Hace a la historia de un pueblo pero vamos a poner a las calles solamente a militantes peronistas. Hay otras personas que han hecho grande la historia de Formosa, de hecho muchos peronistas referentes de la cultura, del deporte, de la historia de la provincia”.

Dijo también que: “Habiendo tantas calles que todavía falta ponerme el nombre, porque hay que cambiar el nombre de Juan Bautista Alberdi, estamos hablando de uno de los mayores pensadores, el padre de la Constitución nacional”.

“Esto es Formosa, no es peronia”

La Concejal se manifestó sorprendida por la urgencia con las que se trataron algunos proyectos y no otros. “Acaban de votar en contra de ponerle el nombre a una calle del ex senador Maglietti, Miguel Montoya, ex gobernador, el ex vice gobernador, Floro Bogado”.

Expresó que: “No es solo autoritario o facho, sino desagradecido por parte de algunso. Las calles de los espacios públicos solo esta reducido a un partido político. También hay muchas mujeres que han hecho historia y no vamos a acompañar este proyecto porque hay ciudadanos mucho más ilustres. Tenemos que hacer algo que represente a todos los formoseños, no solo a una parte, esto es Formosa, no es peronia”.

Fotos: Alberto Britez

