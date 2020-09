2

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó esta noche una conferencia de prensa en donde se refirió al anuncio que hizo ayer el presidente Alberto Fernández sobre quitarle un punto de la coparticipación a la Ciudad para financiar el aumento salarial en la Policía Bonaerense. “No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas” , sostuvo Rodríguez Larreta.

“ La decisión que tomó ayer el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad. Mucha jurisprudencia dice que no se puede tomar una decisión así, y menos de un día para el otro”, continuó.

“Toda mi vida elegí el camino del diálogo, dejando de lado cualquier diferencia política. Acompañé al Gobierno en la renegociación de la deuda. Y ayer mismo con la situación difícil que se vivió con la Policía de la provincia de Buenos Aires, manifesté que no era la forma de manifestarse”, indicó el jefe de Gobierno.

“Lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado. Para lograr la seguridad en la provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia ”, detalló.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por funcionarios de su espacio

“Lo que es más grave aún: nos sacan fondos en el medio de la pandemia. Este año tuvimos que hacer una revisión para tener fondos para cuidar la salud de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, nos sacan los fondos. Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Necesitamos un federalismo en serio en donde cada provincia pueda crecer ”, agregó Rodríguez Larreta.

“Para mí es un orgullo ver la transformación de la Ciudad, que viven y trabajan en la Ciudad. Lo que tenemos que buscar en el país es el progreso de todos los argentinos, igualar para arriba. Nunca voy a profundizar la división. Frente a decisiones arbitrarias, como la que tomó anoche el gobierno nacional, los argentinos estamos acostumbrados a redoblar la apuesta. Tenemos que buscar formas diferentes para solucionar los problemas”, sostuvo.

El jefe de Gobierno porteño estuvo acompañado a su lado por el vicejefe porteño, Diego Santilli. Detrás, por ministros, funcionarios y dirigentes de su espacio político. En primera fila se sentaron Paula Oliveto, Felipe Miguel, Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau, Soledad Acuña y Maximiliano Ferraro

“El Presidente me mandó un mensaje a las 19.29. La conferencia de prensa empezó a las 19.30. No lo contesté” , sostuvo el jefe de Gobierno en relación al mensaje que le envió Alberto Fernández ayer, previo a anunciar la decisión de recortar el presupuesto porteño.

“En términos de coparticipación, la Ciudad aporta mucho más de lo que recibe: aporta cerca del 22% del producto y recibe únicamente el 3.5%. De cada 100 pesos que aporta la Ciudad, recibe 15. En el 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, con el cual coincidieron prácticamente todas las fuerzas políticas de la Ciudad, también se traspasaron los fondos que constitucionalmente corresponden al buen funcionamiento de la fuerza, que hoy forman parte del 3,5% que venimos recibiendo desde ese entonces”, remarcó.

Ayer, Alberto Fernández anunció que le quitará un punto de la coparticipación a la Ciudad

Y enfatizó: “ Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden , defendiendo la Constitución, la autonomía de la Ciudad, el Estado de Derecho y, sobre todo, el diálogo y el consenso, que son los únicos caminos posibles para la Argentina”.

“Ahora, hasta que la Justicia se expida, nos sacan los fondos de un día para el otro y vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales. Para eso, ya tenemos el marco de la que nos da la ley aprobada en la Legislatura: una ley de emergencia económica que garantiza los fondos para las áreas más críticas empezando por el cuidado de la salud en el marco de la pandemia”, completó.

“Anoche muchos me preguntaban si estoy enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, que atenta contra la unidad de los argentinos. ¿Cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión en donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso. Más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta” , concluyó Rodríguez Larreta.

