Abogados de los varados rechazaron ante la Justicia Federal, las excusas que pone el Gobierno para cercenarles inhumanamente los derechos

El abogado Carlos Lee, quién junto al letrado Fabrizio Villaggi Nicora, interpusieran un Amparo Colectivo en favor de los varados y abandonados por el Gobierno de la provincia fuera de los límites provinciales, rechazaron judicialmente las excusas infundadas e injustificadas que pone el gobierno para seguir cercenando derechos de los Formoseños varados en distintos puntos del país.

Contestamos traslado y solicitamos se rechacen las excepciones planteadas por el Gobierno de Insfran, por considerarlas improcedentes y netamente dilatorias, y explicamos que la Constitución resguarda y garantiza derechos, y que tiene como fin repararlos ante actos violatorios del gobierno, que una cosa es la pandemia y otra muy distinta la cuarentena, aclaró Carlos Lee.

La salud pública es una cuestión de debe ser garantizada del primero al último Formoseño sin necesidad de matar a unos en beneficio de otros, remarcó el reconocido abogado.

La excusa de proteger la salud de todos es un mero justificativo que demuestra lo inoperante que son, máxime el tiempo que lleva transcurrido desde que se decretó la cuarentena, indicó.

Es para el gobierno más fácil encerrar a todos que hacer acciones positivas para cuidarnos, estas medidas adoptadas significan el sometimiento de un pueblo que escapan a la realidad de una prevención y que por sus propias acciones se demuestran al no cuidar a los propios funcionarios y/o gobernantes que incumplen con los mínimos protocolos de sanidad, como lo ha demostrado nuestro máximo representante al juntarse sin protección con sus pares gobernadores que por cierto uno de ellos con el virus.

Durante todo este tiempo no pudieron acondicionar centro de aislamiento para los varados y dudo que estemos preparados en el sistema de salud, puesto que, sino no se explica porque no se deja entrar a nuestros comprovincianos, se preguntó Lee.

Han ingresado clandestinamente extranjeros a cobrar beneficios que otorga el gobierno, pero a nuestra gente que respetuosamente espera su entrada desde hace mucho tiempo no lo asisten.

Donde se encuentras sus derechos como parte de esta sociedad, parece valer más la vida y el sustento de nuestros vecinos extranjeros que de quienes son hijos de esta tierra, cuestionó Carlos Lee.

