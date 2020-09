Amarilla: “Dijimos no a la llegada de Dioxitek a Formosa. Lamentamos que los 22 diputados del PJ lo hayan permitido”

2

El Diputado Provincial Juan Carlos Amarilla en su exposición en la Cámara de Diputados, fundamentó su voto en contra de la creación del Polo Científico y tecnológico impulsado por el Gobernador Gildo Insfrán en la idea fuerza de que la razón de ser de este proyecto es la radicación de la planta de procesamiento de uranio Dioxitek.

Esta empresa está plagada de malos antecedentes expresó Amarilla, está radicada en córdoba y fue expulsada e intimada a buscar otro lugar para funcionar. Varias provincias rechazaron la posibilidad de su instalación y acá el Gobierno Formoseño se ofreció a recibirlos con los brazos abiertos.

DESCONFIANZA EN LAS BONDADES DEL PROYECTO

El legislador radical que hace seis años realizó una campaña en toda la ciudad para rechazar la instalación de esta planta químico-nuclear, indicó que cuanto más se imposibilita la participación, se retacea información o no acceden a pedidos de informes y de que vengan los funcionarios como lo he pedido ayer en la comisión y con fundadas razones, es cuando se empieza a desconfiar de las bondades de un proyecto.

FUENTES DE TRABAJO

Expresó además que la invocación del gobierno provincial de que con estas iniciativas se va estar creando fuentes de trabajo yo les digo que esto forma parte de la propaganda que esta empresa ha utilizado sistemáticamente para instalarse en las diferentes provincias del país. Aun así, no lo lograron, salvo Formosa. Además, doscientos puestos de trabajo o menos no justifican arriesgar la salud de más de 250 mil formoseños.

LICENCIA SOCIAL

Esta planta viene a Formosa y es posible, gracias a que derogaron hace unos años, en un trámite exprés la ley provincial 815 que prohibía de manera sabia iniciativas de esta naturaleza, tuvieron que esconderlo como un artículo más de la ley de presupuesto de la provincia para llevarlo a cabo y quedar así habilitado, refirió el legislador. Quedaran habilitado desde lo formal. Pero no hay licencia social en esto. La gente no quiere la instalación de dioxitek en Formosa.

DESOYEN NORMATIVAS

Amarilla afirmó también que “están desoyendo con esta ley el articulo 38 Inc. 3 de nuestra Constitución Provincial, la ley 1060 que su artículo 13° prohíbe la “utilización y almacenamiento de sustancias radioactivas y sus desechos”. Aclaró además que “todavía hay planteos a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se ha cumplido con la consulta previa e informada a los pueblos originarios que están en el Lote Rural 68 a solo 4 KM de la futura planta que está establecido en el Convenio 169 de la OIT (art. 7 inc. 3° y 4°) que está plenamente vigente.

IMPACTO AMBIENTAL EN CORDOBA

“La empresa Dioxitek y su predecesor el complejo fabril Córdoba ocasionaron un grave impacto ambiental, con un prolongado historial de funcionamiento irregular que merecieron constantes denuncias por parte de los vecinos de Córdoba. Por ello creemos y ratificamos de que si quieren llevar adelante realmente un proyecto de desarrollo tecnológico en Formosa que incluya Dioxitek es el pueblo el que tiene que tomar la decisión a través del mecanismo previsto en la constitución provincial que es la consulta popular”, disparó el legislador.

Amarilla cerró su discurso expresando “vamos a persistir en este camino, vamos a decir no al Polo Científico en tanto incluya a la empresa Dioxitek; por la generación presente y futura; por la salud de cada formoseño; por la preservación del medio ambiente y por el respeto a la Constitución Provincial y la ley 1060; si a la Formosa No nuclear; si a la Formosa ambientalmente sustentable y libre de contaminantes”.

