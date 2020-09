CABALLERO: “El IPV intenta distraer con un pequeño circo”

4

El concejal Daniel Caballero le pidió al administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que “desista de su clara intención de distraer a la gente organizando grandes circos para habilitar un adoquinado”, y que “responda a la nota que le enviara para conocer la realidad habitacional de Formosa, donde persisten miles de unidades abandonadas, y resulta todo un misterio cuanta demanda hay”.

El edil de la UCR visitò este viernes la zona del barrio Obrero, donde el IPV inauguró ayer un conjunto de obras buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Como los pobladores de esta manzana, me siento reconfortado por el adoquinado que construyó la Comuna paralela que existe en Formosa, pero no puedo menos que plantear que sòlo se trata de trabajos que históricamente reclama la gente del barrio Obrero; no hay nada que celebrar, si comentar que el Gobierno provincial, al fin se acordó de una respuesta básica”, dijo Caballero.

“Además, la presencia de dos concejales del Gildismo, expone con gran claridad el fondo de esta movida. Los tiempos actuales obligan a los dirigentes a trabajar con total franqueza, evitando las mezquindades y la arrogancia; los vecinos se dan cuenta, saben quién es quién”, consideró.

“Que Muracciole vaya un barrio e intente mezclarse entre los vecinos, intentando erigirse en un dirigente de peronista es un contrasentido; tan sólo aprovechó el escenario que le armó el administrador del IPV para sacar su repertorio de siempre, ese que lo llevó a ocupar el cargo que ostenta, empujado por el gobernador Insfran. De otra forma jamás habría llegado”, apreció.

“Miles de formoseños están despertando de la pesadilla de la casa propia, el silencio y el desinterés del IPV así lo acredita; por eso se mantiene en silencio ante mi pedido de informes”, reafirmó.

