La Legislatura aprobó la creación del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la provincia y abrió la puerta a DIOXITEK

En la sesión mixta del día de ayer de la Legislatura Provincial, se aprobó la Ley que considera la creación del Polo Científico para actividades de investigación y proyectos tecnológicos. La planta purificadora de uranio Dioxitek estuvo en el centro de la discusión.

Con las firmas de los diputados del justicialismo, el proyecto tenía dictamen favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Asuntos de Desarrollo Social, Cultura y Educación, que se reunieron esta semana.

En la sesión, el proyecto contó con los votos afirmativos de los 20 diputados del justicialismo y las dos legisladoras del bloque “Floro Bogado”, Silvia Andraus y Patricia Argüello. Con fuertes reparos, los ocho integrantes del Frente Amplio se pronunciaron en contra.

La discusión central la plantearon los diputados de la oposición, que remarcaron su rechazo a la iniciativa al considerar que en el proyecto de ley se ocultaba el aval para el funcionamiento de la planta de tratamiento de uranio Dioxitek.

Desde el oficialismo se hizo notar que el proyecto sólo hablaba del Polo Científico y Tecnológico y que en el texto no estaba incluida la planta de uranio. Más aun, el justicialismo enfatizó que “no hay nada que ocultar con Dioxitek”, ya que se trataba de una obra en marcha con todos los avales técnicos y científicos de distintos organismos y especialistas.

Luna: Esta empresa que el gobierno de Formosa recibe con las manos abiertas, fue expulsada de otra provincia

Por su parte la diputada por la oposición, Noelia Luna, dijo que, “la UCR no está en contra del crecimiento científico y tecnológico, pero sí estamos en contra de poner en riesgo a los formoseños instalando una planta de uranio a sólo 16 km de nuestra capital”.

“Hablando con palabras difíciles que ni siquiera comprenden. El Polo Científico es que en el oeste tengamos agua de calidad, que tengamos salud, que nuestras ambulancias cuenten con lo básico, eso es polo científico, que las rutas que fueron asfaltadas 10 veces dejen de ser la caja negra. Es acompañar a los camioneros que hacen un reclamo genuino, estar codo a codo con los comerciantes, el de los docentes el de los policías que ganan una miseria ,de eso tenemos que discutir” afirmó Luna.

Gobierno, populista, socialista y ahora comunista

Luna consideró que el proyecto de ley le generaba “muchos interrogantes” sobre sus fines reales, y tras insistir en su rechazo a Dioxitek, cuestionó al Gobierno provincial porque “en vez de priorizar la salud de los formoseños, está priorizando otros intereses que seguramente son los económicos”.

Sostuvo que el oficialismo utiliza este tema “como una pantalla más de la ineficacia del Gobierno, populista, socialista y ahora comunista”.

Criticó la eterna promesa de fuentes de trabajo en nuestra provincia, “Para los miles de formoseños que volvieron por esta pandemia porque no tenían trabajo, para albañiles, enfermeros que se fueron de Formosa o vamos a recurrir a mano de obra extranjera”.

Respecto de la empresa Dioxitek, afirmó que: “Esta empresa que el gobierno de Formosa recibe con las manos abiertas, fue expulsada de otra provincia seguramente por intereses económicos. Bajo el titulo de Polo tecnológico lo que quiere el gobierno es meter Dioxitek. No acompañaremos la instalación de este Polo mentiroso”:

Amarilla: Le decimos no a Dioxitek

El diputado por la UCR, Juan Carlos Amarilla, a su turno manifestó que: “En primer lugar quiero dejar asentado que compartimos los objetivos generales que persigue el Polo son para la radicación de industrias de bases tecnológica a través de la promoción de las actividades sustentables y recursos humanos no podemos estar en desacuerdo”.

Nosotros podemos decir si al polo pero tiene que ser sin Dioxitek adentro, el miembro informante ni lo nombró. Si todo esto no fuera suficiente quiero leer que el 18 de enero del año 2020 a través de Agenfor el secretario de Ciencia y Tecnología, Julio Araoz, informó que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para reactivar Dioxitek.

El 29 de mayo fue más claro sobre la inversión que recibió la provincia para reactivar el puente del Polo Tecnológico y dijo, “Este anuncio es de suma importancia porque nos permitirá sumar obras y completar un circuito que comprende la planta de purificación de uranio”.

Aclaró que Dioxitek es una planta química y no dijeron que se trata de una planta química pero también nuclear porque en su funcionamiento intervienen procesos de ambos ordenes.

“Nació mal porque nos enteramos por parte del jefe de gabinete Julio De Vido por un convenio para construir en Formosa la planta de uranio. Traslado de su similar de la ciudad de Córdoba. En Córdoba las autoridades determinaron el traslado de la planta. Le decimos no a Dioxitek” cerró.

Zaráte: ‘Estamos creando el paraguas para que Dioxitek pueda operar’

Osvaldo Zárate lamentó que “después de ser Gobierno durante 40 años en la provincia, recién ahora se dan cuenta de que hay que ponerle valor agregado al producto formoseño después de que el Parque Industrial resultara en un absoluto fracaso”.

Advirtió que en el proyecto de ley se busca establecer un marco legal “para que pueda operar Dioxitek, porque esa planta va a estar dentro de ese predio. ‘Estamos creando el paraguas para que Dioxitek pueda operar’, digan eso”, pidió a sus pares del oficialismo.

Ramirez: No podemos dejar de pedirle al gobernador que cuide a los formoseños

Por su parte, el diputado Enrique Ramírez señaló que “no podemos dejar de remarcar la preocupación que trae para todos los formoseños esta decisión de darle para adelante con la empresa Dioxitek que no está en ningún lugar de la ley, No podemos dejar de pedirle al gobernador que cuide a los formoseños”, solicitó.

Enrique Ramírez reconoció que “si no estuviera Dioxitek en medio de esto, uno acompañaría el proyecto, pero no nos dejan incluir ocho palabras para garantizar que no se autoriza a la planta de uranio”.

La Ley de creación del Polo Científico y Tecnológico fue aprobada con la mayoría del bloque opositor y también las diputadas del bloque “Floro Eleuterio Bogado”.

