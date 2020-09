Luna: “La creación de este Polo Científico es la excusa perfecta para Justificar la instalación de Dioxitek”

5

La Diputada Provincial de la Unión Cívica Radical – Frente Amplio Formoseño justificó la posición de votar en contra del proyecto que aprobó ayer el oficialismo en la Legislatura.

“Uno puede llegar a estar de acuerdo conceptualmente con un polo científico o un parque industrial, con que hagamos lo necesario para que la provincia de Formosa ponga en marcha el oxidado y olvidado aparato productor local, entiendo que el sector del agro- los privados – los no estatales, son importantes en la gran maquinaria económica de la argentina”, sostuvo.

“Sin embargo, en esta cuestión particular, vemos que esto es una pantalla más de la ineficacia de un gobierno populista, socialista y ahora recientemente declarado comunista”, expresó.

Para la legisladorea “la creación de este polo científico y tecnológico es la excusa perfecta para justificar la instalación de Dioxitek en la provincia”

“La realidad del gobierno gira entorno a otros intereses, no a preocuparse en promover un emprendimiento científico en la provincia, eso es obvio desde el punto de vista ya señalado en diversas intervenciones en materia de salud, seguridad, higiene, trabajo y educación, construimos mil y pico de escuelas, pero no incentivamos al docente y al alumno, metimos mega construcciones de hospitales, pero no contienen insumos, menos el recurso humano, y así llegó el momento en el que el gobierno hizo pública la intención de instalar esta planta de dióxido de uranio en Formosa, y ahí desesperadamente vimos la real cara de esta moneda”, argumentó.

“Lamentamos que el gobierno, en una iniciativa en la que podríamos estar de acuerdo, venga con el puñal escondido”, cuestionó.

“Bajo el estruendoso título “Polo Científico y Tecnológico” lo que realmente pretende el gobierno es meter de atropello y arrebato la planta Dioxitek, sobre la que ya hay informes negativos desde todos los puntos cardinales”, aseveró Luna.

“Por esta razón este bloque, y en lo personal no acompañaremos la instalación del mentiroso polo; no vamos a ser cómplices y/o participes necesarios del feroz engaño y mentira del gobierno provincial”, concluyó.

