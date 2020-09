Aclaran que Formosa responderá la petición de la Corte Suprema de Justicia

2

646 total views, 646 views today

La fiscal de Estado, la doctora Stella Maris Zabala, confirmó que la provincia de Formosa, tal como viene actuando consecuentemente ante el contexto de pandemia, responderá la petición que hiciera la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la circulación en el marco de las restricciones del COVID-19.

Cabe recordar que el jueves pasado, el máximo tribunal resolvió solicitar informes a las provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta sobre la circulación en virtud de las restricciones por el coronavirus. Es en el marco de diversas causas y amparos presentados durante la pandemia.

“Lo que la procuradora de la Corte dijo es que el máximo tribunal es incompetente para entender en este tipo de hábeas corpus. Sin perjuicio de ello, nos pidió un informe sobre la situación y tal como hemos hecho siempre contestaremos porque estamos a derecho”, manifestó a AGENFOR la fiscal de Estado.

Categórica, remarcó que “siempre contestamos absolutamente todo lo que se nos plantea”, aunque advirtió: “Queremos llamar un poco a la reflexión con estas cuestiones que se peticionan, ya que todas las medidas que la provincia adopta están publicadas en la página web del Gobierno provincial”.

En ese sentido, mencionó además que el cuadro de situación respecto del coronavirus en el territorio formoseño “se explica todos los días en la conferencia que brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19”.

“Estas medidas no son antojadizas, sino que son recomendadas por los médicos especialistas en la materia, quienes van verificando cómo se registra la situación epidemiológica, siguiendo las directivas nacionales”, recalcó la funcionaria.

Resguardo de la salud

En ese orden, la doctora Zabala hizo notar que “no es que se quiera molestar, fastidiar o perjudicar. Obviamente que nos duele que no ingrese todo el mundo como uno quisiera, pero no olvidemos que se están resguardando la salud y la vida de más de 600 mil formoseños, quienes se encuentran cumplimentando las directivas que se les dan”.

Puso de resalto que “eso es lo que se debe entender, no es otra cosa; vamos a responder, pero pregunto quién se va a hacer responsable en el caso que se ordenara un ingreso irrestricto y que entren todos los que quieran, cuando estamos explicando que se ingresa en la medida que se cumplen las directivas del protocolo, el orden establecido y el lugar en los centros de alojamiento”.

“¿Qué pasa si se ordena que ingresen todos? –planteó-. ¿Se va todo el mundo a su domicilio y si no podemos controlar? ¿Quién se va a hacer responsable de ese caos? Porque nosotros nos hacemos responsables de la política sanitaria que se lleva adelante en Formosa, la cual ha dado resultados, porque a la vista está que nuestra situación en el contexto del país es buena comparada con otras provincias”.

En este punto, alertó que se debe tener en cuenta la ubicación geográfica de Formosa, situada entre la provincia de Chaco y la República del Paraguay, “ambos con una situación importante en cuanto al virus”, por lo que hizo hincapié en que “todo esto se hace para resguardar, se está cuidando la vida de todos y todas”.

Bien común

Al reiterar que “por supuesto que vamos a ir a todos los lugares a responder las cuestiones que sean”, aseveró la fiscal Zabala que “hemos probado hasta el hartazgo que no violamos normas constitucionales de ninguna índole. No estamos menoscabando los derechos individuales de nadie”, lo que sí en un marco de pandemia “se restringen ciertos derechos en pos del bien común, lo cual está permitido por los tratados y la normativa; lo hace todo el mundo, no sólo Formosa”.

“Tanto en la Justicia provincial como en la federal se han hecho presentaciones y en todas las circunstancias la provincia ha ido, ha planteado qué es lo que pasa y se nos ha dado la razón”, recalcó la funcionaria, esclareciendo que “por más que después se quiera decir que nos han dado ciertas recomendaciones, todas las veces han rechazado los hábeas corpus, los amparos y las medidas auto-satisfactivas. Y no porque haya un complot o un deseo de perjudicar, sino que no corresponde y porque se está resguardando la vida de los ciudadanos de Formosa. Es así, no hay otra alternativa”, concluyó.

Comments

comments