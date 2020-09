Nuevo Banderazo por la República, contra la Reforma Judicial y la impunidad de los funcionarios K

1

Miles de personas se autoconvocaron este domingo en distintos puntos del país para protestar en contra del gobierno nacional, a pesar de las restricciones para circular debido a la pandemia de coronavirus.

La marcha de “#13S” fue convocada a través de las redes sociales bajo las consignas “Todos por la República” y “Todos a las calles” .

En el Obelisco porteño los manifestantes portaron en su mayoría banderas argentinas, cacerolas y carteles con diversas consignas como el rechazo a la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, a la cuarentena obligatoria, a la prisión domiciliaria de Lázaro Baéz y a la reforma judicial, entre otras.

También hubo protestas frente a la Quinta de Olivos, en el centro de Bariloche, de la ciudad de Córdoba, en Mar del Plata, Rosario y La Plata. Muchos de los manifestantes optaron por movilizarse con sus automóviles para respetar la distancia social. El “bocinazo” se hizo sentir con fuerza en las calles de la capital cordobesa.

Pasadas las 16, en las redes sociales comenzaron a viralizarse fotos y videos de la protesta y el hashtag “#13STodosALasCalles” se ubicó entre las principales tendencias de Twitter.

El pasado 17 de agosto miles de personas también se habían movilizado tras una autoconvocatoria en las redes sociales. Anteriormente ya habían marchado el 20 de junio y el 9 de julio.

(Gustavo Gavotti)

Esta mañana, el ex presidente Mauricio Macri publicó una carta en la que acusó a las “autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional” de estar “desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución”.

“Para poder gobernar sin límites, violentan la Ley Fundamental de la Nación”, dijo Macri, para quien “el rumbo que ha tomado el país deja al descubierto la intención del Gobierno de establecer un Nuevo Contrato Social en la Argentina con principios dominantes inéditos”.

“La democracia es el derecho a no tener miedo. Las ansias de libertad en toda la sublime belleza de su expresión”, tuiteó el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, en tanto que el diputado del PRO Fernando Iglesias publicó una imagen suya dirigíéndose en auto a la concentración en el Obelisco.

“Vine porque no quiero que mis hijos vivan en Venezuela, que no atropellen la Justicia, que nos dejen caminar con libertad. Soy de la provincia y me gusta la Ciudad de Buenos Aires. Quiero que la provincia sea como la Ciudad y no la Ciudad de la Provincia”, expresó una mujer, vertiendo alguna de las variadas consignas.

El grueso de los manifestantes comenzaron a desconcentrarse al caer la noche, aunque algunos manifestantes persistían en los bocinazos, cuando las luces callejeras ya dominaban la escena.

