Conflicto en el Mercado Frutihortícola: Puesteros mayoristas aseguran que los tratan como delincuentes y quieren irse de la provincia

Uno de los distribuidores mayoristas del Mercado Frutihortícola, Cristian Aguirre, sobre quien pesa una denuncia y pedido de detención por parte del encargado del lugar, Emanuel Rigonatto, criticó fuertemente al funcionario municipal y lo tildó de soberbio. Dijo que “no estoy prófugo, solamente no quiero ir preso por un delito que no cometí”.

El Mercado Frutihortícola amaneció hoy con su capacidad reducida debido a que muchos puestos permanecen cerrados por una protesta que lleva adelante un grupo de productores y distribuidores. Al respecto, Cristian Aguirre, de la empresa Aguirre Hermanos SRL, comentó lo sucedido el día sábado y acusó al encargado del Mercado, Emanuel Rigonatto, de ser una persona “soberbia, que está ahí por designación, que se acuerde que él y el intendente tienen fecha de vencimiento, nosotros nos quedamos y seguimos acá hace años” (sic).

Aguirre dijo que dos de sus colegas, Sánchez y Arrúa, fueron detenidos acusados “falazmente por Rigonatto, que inventó todo” y sostuvo que él no está en condición de prófugo de la justicia. “Con mi abogado estamos resolviendo la cuestión legal, pero yo no pienso ir preso por un delito que no cometí, acusado falsamente por una persona soberbia como este señor”.

Explicó que “nosotros presentamos el 31 de julio un pedido para que se considere la reubicación del Mercado Frutihortícola en la Sociedad Rural, queremos que se garantice el trato digno para los puesteros, que haya un acceso de pavimento para los camiones de gran porte que ingresen al predio, que el contrato mínimo sea por 20 años y una nave para los puesteros minoristas y mayoristas; pero no nos fue respondido. Desde que empezó esto nunca hemos podido sentarnos a dialogar con el intendente, siempre fue a través de este hombre, Rigonatto, que tiene 6 meses de antigüedad y está en un puesto político, ¿cómo podemos dialogar con una persona así que encima es un soberbio y manda a la policía a tratarnos como delincuentes? Si esto sigue así, nosotros pensamos seriamente como empresa, irnos de la provincia. Y con esto, piensen en cuánta gente se quedaría sin trabajo”

