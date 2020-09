Familiares de Varados detenidos agradecieron a Neme por el recurso judicial que permitió la aparición de los formoseños que cruzaron a nado el Bermejo

4

Los familiares que aseguran vivieron una pesadilla con sus seres queridos abandonados inhumanamente a la intemperie, el frio y la lluvia en puerto Eva Perón, agradecieron la intervención de la concejal Gabriela Neme y del abogado Daniel Suizer, porque gracias al Habeas Corpus presentado, el gobierno provincial se vio obligado a abandonar su capricho e informar a la Justicia Federal el detalle de dónde estaban alojados en calidad de detenidos los diez formoseños, que inicialmente estaban desaparecidos e incomunicados.

Los familiares lamentaron el maltrato despiadado brindado a los ciudadanos formoseños antes y después de cruzar a nado el Bermejo, lo que contrasta vergonzosamente con la atención privilegiada y expeditiva a las paraguayas prófugas de la justicia que entraron ilegalmente al país.

Las extranjeras ilegales evadidas de la justicia de su país, fueron recibidas con los brazos abiertos, esperaron los hisopados que iban a necesitar para ingresar a otras provincias cómodamente en un hotel y luego fueron escoltadas hasta Mansilla, por donde entraron a su provincia los formoseños trabajadores que hoy están detenidos como los peores delincuentes, remarcaron.

A partir del hábeas corpus presentado por la concejal Gabriela Neme, el Gobierno de la Provincia tuvo que informar a la Justicia Federal dónde estaban alojados en calidad de detenidos los formoseños, que luego de estar días abandonados sin respuestas, decidieron ingresar irregularmente a la provincia cruzando el río Bermejo.

Las delincuentes paraguayas pasaron tranquilas, haciendo escala en un hotel de Formosa, los formoseños están detenidos hacinado durmiendo en el piso acusados de conformar una “asociación ilícita”, para ingresar a su provincia, una verdadera locura, que los pinta de cuerpo entero, aseguraron.

Mientras las paraguayas prófugas acusadas de integrar una organización guerrillera ya están refugiadas en Buenos Aires, los trabajadores formoseños en la celda de Insfran

Gracias a Neme la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, tuvo que informar que siete están en la dependencia policial de Cabo Primero Noroña; seis en la subcomisaría de Mojón de Fierro, dos en la subcomisaría Bernardino Rivadavia y los dos restantes (padre e hija) en el Hotel Portal del Oeste de Las Lomitas.

“¿No les pudieron dar ni una llamada para avisar dónde están?”

Otra mujer cuyo padre y hermano están detenidos, dijo a La Mañana que sus familiares están incomunicados y que los tratan “como delincuentes” cuando “son trabajadores”.

El juez Fernando Carbajal rechazó el hábeas corpus presentado por Gabriela Neme, pero la hija y hermana de los detenidos asegura que de no haber sido por esa presentación, aún no sabría qué fue de sus familiares. “Si no, todavía nos estábamos preguntando dónde están mi papá y mi hermano. No les pudieron dar ni una llamada para avisar dónde están”, dijo.

Agregó no saber por qué están acusados de integrar una asociación ilícita, algo “injusto” porque “los paraguayos entran a Formosa y los atienden como personas normales, los llevan a hacer el aislamiento y usan los recursos que supuestamente son para los formoseños. Mi papá es un hombre que trabajó toda la vida, trabaja y no cobra ningún plan social, mantiene a siete hijos, es la cabeza de la casa”.

El hombre y su hijo fueron al Chaco a trabajar en un hospital porque es técnico en refrigeración y aire acondicionado. “Trabajaron tres meses y no tuvieron respuesta del Consejo pese a tener dos hisopados negativos”, cuenta la mujer, agregando que “los tuvieron como animales viviendo al costado del puente, tomando agua sucia sin siquiera llevarles agua potable”.

“Fue una odisea horrible lo que pasamos”, concluyó la mujer.

