Buryaile: “A los Paraguayos que cruzan ilegalmente no los detienen, pero los formoseños que desesperados cruzan un río van presos. No hay igualdad de trato para todos”

El diputado nacional de la UCR Ricardo Buryaile se refirió a la situación de los varados y las consecuencias de no encontrar una salida al estado de inercia en que se encuentra el país y la provincia.

El legislador explicó que después de siete meses de pandemia se hacen necesarios revisar algunos parámetros, hay muchos hoteles que están con problemas y hay mucha gente que está dispuesta cumpliendo todos los protocolos sanitarios, de pagarlos y poder ingresar a la provincia, porque se tiene un serio problema de personas varadas fuera y que necesitan poder volver.

Sería bueno que el ministro González informe cuantas personas entran por día, la cantidad de camas disponibles, cuanta gente está en los hoteles

Además sostuvo “el primer punto que hay que dejar en claro es que epidemiológicamente la provincia está bien, no ha habido desborde en los casos detectados, esto tenemos que trabajar entre todos para tratar de proteger, ahora también hay que ver que después de siete meses de la provincia cerrada, son muchas las personas que necesitan venir, que necesitan trabajar, entonces se puede pedir un PCR para ingresar y cuando se está acá, pero si se debe dar transparencia a esto, porque hay 10 mil pedidos para ingresar, sería bueno que el ministro González informe cuantas personas entran por día, la cantidad de camas disponibles, cuanta gente está en los hoteles, porque hay muchas personas que necesitan entrar y salir sin que esto implique riesgo para el resto de la sociedad”.

Dos prófugas del Paraguay vinieron y fueron alojadas y nadie dice nada

También indicó que hay sectores que están muy mal, bares, restoranes, que están cerrados, entonces no se podría habilitar en la calle, en la zonas de Banco Nación, de la 25 de mayo para que puedan trabajar, es decir se puede hacer mucho más, y sobre todo transparentar la información, si hay 10 mil formoseños que quieren ingresar se debe poder ver online cuantas de ellas ingresaron, para evitar entonces presentaciones judiciales, no es bueno ser noticia por gente que está en el puente.

Presente un pedido en la Cámara de Diputados para ver cuál es el carácter de refugiadas, quienes son, como se enteró el gobierno de Formosa que ingresaron y ¿tienen vinculación con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)

El diputado señaló “meten presos a algunos que cruzan desesperados a Formosa pero me entero que dos prófugas del Paraguay vinieron y fueron alojadas y nadie dice nada, hoy presente un pedido en la Cámara de Diputados para ver cuál es el carácter de refugiadas, quienes son, como se enteró el gobierno de Formosa que ingresaron y ¿tienen vinculación con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), porque aparentemente una seria hermana de uno de los que están presos por el asesinato de la hija del ex presidente Cubas, entonces lo que solicité al Congreso es que se diga cuando se tramitó el carácter de refugiada, desde donde se lo hizo, si entraron por un paso ilegal y si lo hicieron por una paso legal porque no se detectó que había un pedido de captura, si se pidieron los antecedentes de estas personas, si tienen militancia política y vinculación con el EPP”.

Si estamos concediendo carácter de refugiado político a gente del EPP me preocupa mucho, porque el EPP es un grupo criminal en Paraguay, porque asesinó a la hija de un ex presidente y hoy tiene secuestrado a un ex vicepresidente

“Porque si estamos concediendo carácter de refugiado político a gente del EPP me preocupa mucho, porque el EPP es un grupo criminal en Paraguay, porque asesinó a la hija de un ex presidente y hoy tiene secuestrado a un ex vicepresidente, entonces ya estamos en una definición política de otra cosa, y quiero saber en Formosa ¡como se enteró el gobierno provincial que habían ingresado están mujeres profugas?, y es probable que hayan ingresado clandestinamente si tenían pedido de captura, pero como fueron a parar al Hotel Ronny, estas son cuestiones que tienen que ser clarificadas”, advirtió el referente de la UCR.

Son puntos que tienen que aclarar el ministro González, porque hay gente que pasa de Paraguay a Formosa no la detienen, pero los formoseños que desesperados cruzan un río van presos

Por su parte destacó que es desde el Ministerio del Interior donde funciona la Secretaria de DDHHH, y es Cancillería quien evalúa las cuestiones de los refugiados políticos, pero son puntos que tienen que aclarar el ministro González, porque hay gente que pasa de Paraguay a Formosa no la detienen, están en Centros de Alojamiento Preventivos, pero los formoseños que desesperados cruzan un río van presos, no hay igualdad de tratamiento para todos.

Buryaile dijo “hay que tratar de normalizar el ingreso de los formoseños, porque ¿cuanto más vamos a estar así?, cuanto falta para la vacuna?, no lo sabemos, por eso me gustaría que el Comité de Emergencias y los que hoy estamos en cargos en la oposición podamos sentarnos a charlar y decir lo que pensamos, porque todos tenemos a alguien conocido que tienen un hijo que no puede pagar alquiler y que está afuera trabajando, y esto muestra la cantidad formoseños que están buscando trabajo afuera, en Tierra del Fuego hay un centro de residentes formoseños, hay mucha gente que se fue a trabajar y que no puede ingresar, que haya control está bien porque sucede en todas las provincias pero hay que darle más consistencia y agilidad”.

Para culminar añadió con respecto a sesión de la Cámara de Diputados “el presupuesto es un tema que lo empezaríamos a tratar la semana que viene, ayer se trató los aportes de sustentabilidad, el fondo de los jubilados y hoy se tratará el famosos impuesto a la riqueza, pero las medidas que se tomaron anoche hablan de una disociación del presidente del Banco Central en el Ministerio de Economía, quien dijo que no iba a endurecer el cepo y aparece endureciendo el cepo, lo cual provocará que muchas empresas la pasen muy mal, y quienes tengan deudas en dólares las van a tener que refinanciar porque no les van a dar los dólares, es decir se vienen momentos complicados en la Argentina, tenemos un gobierno que con el “vamos viendo” ya se termina el plazo y hay que tomar decisiones”.

