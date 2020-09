La UNaF conmemora el “Día del Profesor”

0

Desde la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se recuerda que todos los 17 de septiembre se conmemora el “Día del Profesor”, en honor a José Manuel Estrada, educador, escritor e intelectual argentino que falleció en esa fecha, pero de 1894.

“El 17 de septiembre surge como la conmemoración del Día del Profesor a raíz del fallecimiento de un hombre ilustre para la historia argentina como fue José Manuel Estrada, un político importante y un hombre de historia abocado al quehacer político de nuestro país”, expuso el Prof. Ariel Delgado, docente de la Facultad de Humanidades.

En ese sentido, puso en valor “la importancia del rol del profesor universitario en la Argentina, en esta época de pandemia, donde la situación no es la mejor, ni la deseada ni la óptima. No obstante, aún en este complicado contexto, los profesores y las profesoras vieron la forma de poder llegar a sus alumnos, a través de las herramientas tecnológicas, para no perder la calidad educativa. Sacamos adelante este año que no fue fácil para nadie, así que creo que todo esto va a tener un buen fin”.

