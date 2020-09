Naidenoff: “El ministro González tiene que entender que él no es el dueño de la libertad de ningún formoseño”

4

2,898 total views, 2,898 views today

El senador nacional por Formosa y jefe de bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff cuestionó duramente al Gobierno provincial por el destrato que está teniendo hacia el grupo de formoseños varados en los límites de la provincia sin poder ingresar.

“Formosa es la única provincia que tiene este nivel de acto ofensivo con respecto a sus propios comprovincianos”.

Luis Naidenoff, senador nacional por Formosa de Juntos por el Cambio, quien presentó un habeas corpus el pasado 8 de julio “pero no solamente en relación a los varados sino que es un habeas corpus colectivo que tiene efecto sobre todos los varados que están impedidos de ingresar a la provincia, que son unos 4710 que reconoció el gobierno”.

Manifestó que “la cuarentena se la tomó con dos propósitos: preparar el sistema de salud y también para posibilitar en un tiempo determinado el regreso de las personas que por alguna u otra razón se encontraba fuera de la provincia. A mí me llamaron desde Santa Cruz, unas 60 personas, algunos con discapacidad, otros con tratamientos oncológicos; y es gente que no estaba paseando, se fueron de la provincia porque no había trabajo acá, y como las empresas pararon allá, tuvieron que regresarse. Entonces ¿cómo es? ¿Hasta que llegue la vacuna no dejarán entrar a los formoseños a su provincia?”.

No podemos depender de lo que diga un gobierno de turno

Para Naidenoff, la solución que se debe plantear aplicando el sentido común, es que “cada ciudadano que quiera ingresar a la provincia, se haga un hisopado que corra por su cuenta, con 48 o 72 horas y si este es negativo; entonces podrá ejercer el derecho a elegir dónde quiere hacer la cuarentena o los 14 días de aislamiento.

Se debe apuntar al ejercicio por parte de la ciudadanía, de la responsabilidad autogestionada, esto es, el uso del barbijo, el distanciamiento social; pero no podemos depender de lo que diga un gobierno de turno; el gobierno debe establecer parámetros pero (el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge) González, tiene que entender que él no es el dueño de la libertad de ningún formoseño”

Comments

comments