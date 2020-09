Leo Fernández preguntó ¿porque tanta condescendencia con los ilegales paraguayos y tanta crueldad con los formoseños varados? y González lo acusó de xenofóbico y asoció con Buryaile y Opinión Ciudadana

368 total views, 368 views today

El Ministro y referente del Concejo del COVID 19 Jorge Abel González, ante una nueva e impecable pregunta del periodista Leo Fernández Acosta sobre los motivos de los tantos privilegiados tratos con los ciudadanos paraguayos que ingresan de manera ilegal al país, como las dos terroristas del Ejercito Revolucionario del Pueblo Paraguayo EPP, que prófugas y con pedido de captura internacional, entraron ilegalmente a Formosa y estuvieron haciendo cómodamente escala esperando en un Hotel los resultados de sus hisopados, y la crueldad con los trabajadores formoseños que cruzaron a nado el Bermejo para ingresar a su provincia, y en contraposición estàn presos e incomunicados, visiblemente molesto volvió arremeter contra el periodista jefe de redacción de El Comercial lo acusó de xenofóbico y lo asoció a una nota del diputado de la UCR Ricardo Buryaile publicada en el Diario Opinión Ciudadana. .

Ante la pregunta del peridista Leonardo Fernández Acosta sobre porque el Concejo tiene condecendencia con los ingresantes paraguayos mientras los propios formoseños que quisieron volver a la provincia de forma desesperada cruzando el río Bermejo quedaron detenidos, el ministro aprovechó la piedra para tirar en contra de la oposición y calificarlos de alentar la xenofobia.

El ministro González contentó de forma inaudita pues mencionó a este medio y una nota del diputado Ricardo Buryaile, en donde manifiesta la pregunta de todos los formoseños.

González dijo “esa cuestión la dijo el diputado Burayaile en el diario Opinión Ciudadana, que manifiesta lo mismo alentando la xenofobia, es interesante la mirada sesgada que se tiene sobre esta cuestión y que somos condecendientes, pero como somos pocos y nos conocemos nos olvidamos que ciertas personas tenian en el 2014 su campo en donde trabajaban ilegalmente paraguayos y se producjo un homicidio y nadie dijo nada, nos olvidamos de esas cuestiones, pero resulta que ahora somos condecendientes”.

No hay que caer en esto, en alentar la xenofobia, estamos en una situación compleja en donde día adía en las provincias, con muchos casos por lo tanto lo único que hacemos es cuidar que no se salga de las manos la situación, pero no vamos a cambiar, pese a que recibo agreciones en las redes, porque no hay que seguir a estas posiciones, no somos condecendientes sino concecuentes con las desiciones que toma el estado provincial para proteger la salud de los formoseños, aclaró.

En referencia a la manifestación que se realizará en la ciudad de Clorida por el bloqueo manifestó “no sabemos bien pero tengo entendido que porl las redes con cartelistos o plaquitas no se como es, una ex candidata de Cambiemos lo está convocando pero hablo en potencia porque no tengo seguridad, y en este sentido se tiene que ser responsable cada uno con lo que se hace”.