Ex presidente de Paraguay solicitó a Fernández que no asile a criminales del EPP, funcionales al narcotráfico condenadas por matar y secuestrar gente

2

686 total views, 686 views today

El ex presidente de Paraguay Federico Franco en una entrevista que no son perseguidas políticas las mujeres paraguayas que ingresaron ilegalmente a Formosa, y solicitó al presidente Alberto Fernández que no les de asilo político a quienes quemaron bandera, ni a las criminales vinculadas al mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que están condenadas por matar gente, asesinar a la hija del ex presidente Cubas y mantienen secuestrado al ex vicepresidente del Paraguay Denis.

Los integrantes Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) son quienes secuestraron al ex vicepresidente Denis, y quienes han hecho del secuestro y la muerte una industria para sostener el Narcotráfico.

El hecho que hayan quemado la bandera es una precisión semántica que no hace al fondo de la cuestión, aunque fue lamentable la forma en que pintaron el Panteón de los Héroes que es un monumento nacional, como el Palacio de López, la Catedral, La iglesia de la Encarnación, la Estación del Ferrocarril que acaba de ser refaccionado en un costo muy elevado, precisó.

La hermana de una de las prófugas fue condenada por asesinar gente, por secuestrar gente, a Cecilia Cubas la violaron y la enterraron viva, mataron a corta distancia y arrodillados a un matrimonio alemán, tienen secuestrado a Denis. No son perseguidas políticas

“Esta gente está en la Argentina, y aparentemente solicitarán asilo político, y ojalá el gobierno del presidente Fernández entienda que esto no puede ser considerado perseguida política una persona que quema los colores nacionales y permítanme anexar el caso de la hermana de Carmen Villalva que también pide asilo político, que dice ser perseguida por el gobierno pero su hermana fue condenada por asesinar gente, fue perseguida por secuestrar gente, porque a Cecilia Cubas la violaron y la enterraron viva, se ensañaron con ella, mataron a corta distancia y arrodillados a un matrimonio alemán, porque tienen secuestrado a Denis, es decir porque su hermana hizo todo eso no es perseguida política”, aseguró Franco.

El ex presidente señaló que, si bien el asilo político es una cuestión de principios y una decisión de la libre disposición de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos, pero flaco favor le haría a las relaciones entre Paraguay y Argentina que siempre fueron muy armónicas excepto el intervalo de la guerra del setenta, entonces ojalá que el gobierno Argentino pueda rever esa situación.

Estarían dando asilo a personas que participan en actos en donde asesinan y permiten femicidios con alevosía y premeditación

Añadió Franco “esta gente del EPP que son criminales, asesinos imagínese si a dos de sus hijas de 11 y 12 años le escriben en Formosa con una correlatividad, y estas niñas mal comidas, mal alimentadas, nada entrenadas son llevadas como carne de cañón a un puesto de centinelas, eso aquí y en cualquier parte es un femicidio.

Ivan el Terrible queda hecho nada al lado de esto porque finalmente la muerte de su hijo fue un hecho accidental, esto fue con premeditación y alevosía, lo inscribieron en la Argentina y lo presentan hoy como un problema internacional.

Este grupo es funcional con un negocio que los financia que es el narcotráfico

“Por eso ojalá Fernández entienda la realidad que estamos viviendo y los problemas que se le presentarían a la Argentina por esta cuestión, porque esto no es un problema de izquierda o de derecha es un problema de justicia, no se puede en estos tiempos seguir amenazando y seguir secuestrando gente so pretexto de mantener el negocio que sin lugar a dudas es el narcotráfico”.

Para culminar dijo “el presidente Fernández debe conocer el teléfono del presidente Benítez, entonces en este caso deberán ver riesgo y beneficio, porque le estarían dando asilo a personas que participan en actos en donde asesinan y permiten femicidios con alevosía y premeditación”.

“Y, porque a las niñas las inscribieron en la Argentina con qué necesidad, si los padres son paraguayos y nacieron en Paraguay, ¿como las llevaron a Argentina y luego como entraron a Paraguay si nuestras fronteras están cerradas?”

Son muchas cuestiones que aclarar pero el embajador Vera Cáceres debía mediar hacer gestiones pero ya a nivel parlamentario ambos estados conversar, pero ya legisladores de Argentina tomaron contacto conmigo para ver esta situación, porque no todos los que integran el Concejo de Refugiados en Argentina están de acuerdo con esta decisión del asilo, porque este grupo es funcional con un negocio que los financia que es el narcotráfico”, cerró.

Comments

comments