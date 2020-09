“Ver justificar y festejar la FÁBRICA DE HACER POBRES “Nac&Po”, Es indignante”, aseguró Piñeiro en respuesta a Muraccioli

0

Escucha al Concejal justicialista Adrian Muraccioli, festejar que el dólar real cerrará ayer a $143 porque favorece a 45 millones de argentinos, nos demuestra que el economista está absolutamente fanatizado y carente de sensibilidad social. Considero el Concejal Gerardo Piñeiro.

Hoy el INDEC dio a conocer los índices de pobreza, el cual trepó en Argentina del 35% a fines del 2019, al 43% en junio de 2020 y peor aún es la indignante noticia que la indigencia creció del 5% al 13%, necesitando una familia tipo tener un ingreso mayor a $45mil para no ser pobre, y $19mil para no ser indigentes, con lo cual teniendo en cuantas los sueldos de los empleados públicos formoseños casi el 75% de los asalariados serían pobres. Un dato que debería tener en cuanta el Concejal antes de festejar.

Esto significa que hoy debajo de la Linea de Pobreza se encuentran 2.423.562 de nuevos hogares que incluyen a 9.936.711 personas que dejaron de ser clase media, y dentro de ese conjunto, 536.466 hogares se encuentran por debajo de la Linea de Indigencia, e incluyen a 2.236.739 nuevas personas indigentes.

No lo entiendo al economista Muraccioli que festeja. Será que ve como logra de su gobierno la destrucción de la clase media trabajadora, de la cual se enorgullecía la nación durante muchos años de su historia, por la incorporación de nuevos pobres nacional y popular, gracias a este modelo que hoy nos gobierna en nación, provincia y municipio, argentinos que no van a poder salir de la pobreza porque no tendrán ni ellos ni sus hijos trabajo formal que les garantice una jubilación digna, que no van a poder hacer que sus hijos estudien y tengan igualdad de oportunidades que les permitirá desarrollarse y progresar en el futuro.

Cual era el criterio que el economista sostenía el 12 de agosto de 2019 cuando decía que el dólar a $60 era una debacle del gobierno nacional y hoy a un año el dólar $143 es una medida que favorece a 45 millones de argentinos.

No entiende o no le enseñaron en la facultad que eso pasó producto de una fuerte devaluación de nuestro peso, generando una fuerte inflación y con ello perdió la familia formoseña la capacidad adquisitiva del 140% en un año y usted disociado de toda sensibilidad social sale a festejar medidas que agudizan aún más la crisis económica y de confianza en la república Argentina.

No ve las noticias, no se informa sobre la cantidad de empresas que se están yéndose del país producto de nuestras improvisaciones, que el desempleo creció un 45% y que más del 60% de los comercios van a cerrar definitivamente.

No festeje Concejal Muraccioli sea prudente mucha gente aunque usted desconozca la realidad en Formosa la está pasando muy mal. Enfatizó el Concejal Gerardo Piñeiro.

