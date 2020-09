Lee cruzó a González y calificó de caprichosa, inoperante y payasesco las afirmaciones del Ministro de Gildo Insfran

4

El abogado Carlos Lee patrocinador legal de algunos de los varados, salió a cruzar como “caprichosa” las irresponsables afirmaciones del Ministro de Gobierno de Gildo Insfran Jorge Abel González, luego que en otros de sus monólogos unipersonales calificara el Habeas Corpus y la resolución del Juez federal Fernando Carbajal como un estatuto del contagio.

González dice que pasó por la facultad, pero evidentemente la facultad no pasó por él

El letrado afirmó que la conferencia del Concejo del COVID parece más un acto político que un informe a la comunidad, es una actitud caprichosa de un ministro que primero habló de un pacto, cosa que no existió, porque esto fue una decisión judicial, del “juez subrogante” como lo calificó y siendo abogado al parecer dice que pasó la facultad, pero tal vez la facultad no pasó por él.

Son tan autoritarios que solo las decisiones judiciales que son acordes al pensamiento de ellos son buenas y las otras son malas

Además sostuvo “la constitución indica que cuando hay una vulneración de derechos por la división de poderes el ente contralor, es el Poder Judicial, es decir partiendo de esa base ya es un equívoco importante y luego descalificar un fallo judicial es un avasallamiento a la justicia, cosa que nosotros venimos pregonando hace tiempo, porque las medidas y acciones que realizan son de un gobierno que está siendo muy autoritario, porque solo las decisiones judiciales que son acordes al pensamiento de ellos son buenas y las otras son malas, porque cuando rechazaban los Habeas Corpus y pedían medidas correctivas no se enojaban tanto”.

Burro

El jurista aclaró que este fallo que hace a lugar al Habeas Corpus es particular y especial, ya que había sido rechazado pero la Cámara de Apelaciones solicitó que se realice esta audiencia, en cuanto a la calificación de subrogante del juez, es una lista que envía el Concejo de la Magistratura y es aprobada por el Senado por ende es un juez con todas las letras, en la Argentina hay muchos jueces que cubren estas vacancias.

Realmente es payasesco lo que declara el ministro

También indicó “la salud de los 600 mil habitantes no la decido yo, la decide el gobierno de la provincia de Formosa a través de las medidas sanitarias que hayan tomado contra el resguardo de esta enfermedad, es decir que durante estos seis meses no tienen suficientemente preparada la salud pública en caso de tener un caso de coronavirus que sea efectivo y venga de afuera y parece que el ministro se olvida que quien introdujo el primer caso en la provincia fueron ellos a través de una médica, o sea eso está bien pero lo que nosotros hacemos para defender los DDHH está mal, realmente es payasesco lo que declara el ministro”.

Él antes defendía DDHH parece que se olvidó de esa parte

“Creo que la función pública le hizo perder el ejercicio de la profesión de derecho, porque él antes defendía DDHH parece que se olvidó de esa parte, y al querer endilgarnos el primer muerto por coronavirus demuestra su propia inoperancia, de las personas que han ingresado a través de medidas judiciales que hemos solicitado ninguna ha sido portadora de coronavirus, pero aun así no han dejado de hacer el aislamiento obligatorio, no van a dejar de tener el control sanitario que ellos mismos tienen que dar, con los hisopados que corresponden y todas las medidas sanitarias que tengan que cumplir las van a cumplir” , explicó.

Corresponde el Habeas Corpus cuando hay una amenaza de ser privado de la libertad por una autoridad que no es competente, como en este caso el Concejo Integral de la Emergencia que no tiene facultad para pedir que se aprese a las personas que ingresen a la provincia

Así mismo declaró que a los que ingresan de forma ilegal y ni saben cómo lo hicieron, se les da la atención como si nada, y a formoseños que hace ya mucho tiempo que están varados no se los atiende.

El ministro dice que no corresponde un Habeas Corpus si lee el artículo 43 de la CN para que vea que es esta garantía que es preventiva, justamente cuando hay una amenaza de ser privado de la libertad por una autoridad que no es competente, como en este caso el Concejo Integral de la Emergencia que no tiene facultad para pedir que se aprese a las personas que ingresen a la provincia cuando existe el libre tránsito por el territorio nacional y está garantizado en la Constitución Nacional.

Seguidamente señaló “a las personas que ingresaron las metieron presas, están privadas de su libertad, entonces que me quiere enseñar el ministro, me gustaría sentarme a debatir en público con el ministro, que de toda la sapiencia y conocimiento de lo que está haciendo hoy, porque en Formosa ni siquiera tenemos un ministro de salud responsable de esa cartera, quienes deciden un abogado y un bioquímico que ni siquiera respeta las medidas que ellos mismos imponen, porque estuvo de juerga”.

El justificativo en base al resultado es simplemente la artimaña que tienen el inoperante

Lee dijo “hay cosas que hay que hablarla con la verdad, no van a venir a querer dar justificativos, el justificativo en base al resultado es simplemente la artimaña que tienen el inoperante y en este caso es el ministro que no cumple las funciones que tiene que cumplir, cuando hablamos de Concejo Integral significa, salud, derechos comportamientos, no solo los que tienen COVID están protegidos por la salud pública, cuantas personas hay a la vera de la ruta que pueden contraer cualquier enfermedad, y quien se hace responsable por esas personas o no son formoseños ellos?, si le dan buen trato a los extranjeros porque no tener la suficiente madurez por nuestros comprovincianos”.

No son los dueños de la verdad

Para culminar añadió “el gobierno de la provincia apeló la decisión del Juez federal, será la Cámara quien decidirá si está en razón o no lo que falló el Juez, pero lo cierto es que hoy por hoy este fallo existe, pero así y todo no toman conciencia de que este no es un problema que aqueja solo a los formoseños sino que sucede en varias partes y ya la CSJN se ha expedido con respecto a esto pero parece que no quieren ver ni oír, porque no son los dueños de la verdad,

Yo con mi trabajo no hago politica, ejerzo mi profesión de la cual vivo, cuando hablo de política es cuando puedo cuestionar lo que hacen con alguna obra, pero cuando estoy en mi profesión hablo de derecho y si voy a discutir con una persona del tema por lo menos que sea idónea para sentarse a hablar, porque si no se sabe de algo uno se tiene que callar la boca y aprender, aconsejó a González.

