Mientras el Infectólogo del COVID-19 comía un Asado y Blanca Denis disfrutaba de actividades deportivas, La policía amedrentaba a un Emprendedor

Has lo que digo no lo que hago. Las restricciones evidentemente no son para quienes la imparten, solo para la gilada. De predicar con el ejemplo ni hablar. Igualdad ante la Ley, ni ahí. ¿Nos toman por pelotudos?

El empresario Patricio Evans dueño del bar “Al fondo” relató en su cuenta de Facebook el injustificado procedimiento policial del que fue víctima el viernes pasado, mientras lanzaba vía streaming la reconversión de su negocio en un outlet de jeans.

“Soy dueño de Bar Al Fondo y no puedo abrirlo desde marzo. Inauguramos reconvirtiendo ese salón en un Outlet de jeans, que por las restricciones fue sin público y en vivo para redes sociales, reinventarse que le dicen”, relató.

“Se puede constatar que lo emitimos de 18:30 a 19:30hs, pero no alcanzó con cumplir con las directivas para que ingrese al local – sin permiso- gente de la brigada de la Policía y algunos uniformados, quienes luego de pedirme mis datos fueron invitados a retirarse del establecimiento. Afuera tomaron datos y patente de periodistas que cubrieron el evento”, comentó.

“Lo hago público porque espero no me citen dentro de algunos meses con otra causa inventada como otra en la vía pública meses atrás”, sostuvo. “Entiendo que la Policía cumple directivas, las explicaciones que me las de el Ministro de Gobierno Jorge Gonzalez”, apuntó.

Ese mismo viernes, el portal Noticias Formosa revela una foto de una reunión de amigos, en la que participaba una de las estrellas de las conferencias de los mediodías del Consejo de Atención COVID-19, el infectólogo Julián Bibolini.

En la conferencia de este lunes, y ante la consulta de la prensa, el médico sólo atisbó a decir que participó “de una reunión familiar”.

Una vez más, la doble vara se hace presente para los formoseños. Quienes buscan reconvertirse y emprender son controlados hasta el más mínimo detalle, por los mismos que desde el atril de la moral sanitaria exigen a los formoseños cumplir con normas y conductas que ellos mismos violentan.

