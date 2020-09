Alberto cuestionó a la oposición y a los medios: “Tergiversan la realidad”

1

Desde Entre Ríos, el presidente dijo que “algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos” y cuestionó las “posturas extremas” .

Alberto Fernández cuestionó a los medios de comunicación y dijo que “tergiversan la realidad de acuerdo a sus necesidades empresariales”.

“No tengo ganas de pelearme con un loco”, lo dijo en alusión a Duhalde?

El presidente Alberto Fernández dijo que la oposición y los medios “maltratan la democracia” a través de “posturas muy extremas”.

“Desestabilizar la democracia argentina solo puede ser producto de la locura de alguien, ¿no?”, se preguntó el primer mandatario esta tarde, durante una conferencia de prensa desde Entre Ríos. “A veces, hay posiciones muy extremas, que vienen de la oposición, muy irracionales. Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros, por otros motivos, y muchas veces esos medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”, dijo.

“Yo no tengo ganas de perder tiempo en pelearme con los medios, ni pelearme con los periodistas ni con los locos que piensan que la Argentina después de todo lo que vivió puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia“, aseguró Alberto.

“Hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, pero la gente lo ve. Cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia”, señaló.

“Nosotros no entramos por la ventana”, aclaró. “No he hecho nada más que cumplir mi promesa de campaña. Y a algunos no les gustará, porque le hubiera gustado ganar a él, pero no”, dijo en una alusión directa a Mauricio Macri.

Con respecto al cepo, Alberto dijo que “tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción”.

