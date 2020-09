Bullrich pidió sumar a López Murphy: “Somos la patria IFE, argentinos empobrecidos, empresas que se van, corralito sobre un corralito, cepo sobre un cepo”

0

782 total views, 782 views today

Patricia Bullrich pidió sumar a Ricardo López Murphy a Cambiemos y dijo que Alberto Fernández maneja una “presidencia prestada” sin “poder genuino”.

La presidenta del PRO pidió que al sumar al “Bulldog” se modifique el nombre de Juntos por el Cambio, que reemplazó a Cambiemos en las elecciones del año pasado luego de que Mauricio Macri nombrara a Miguel Pichetto como compañero de fórmula.

“Nos encantaría que esté en Juntos por el Cambio, con un nuevo nombre, así como cambiemos, cuando fue a elección, que porque se sumaron nuevos actores cambió el nombre, estamos dispuestos a abrirnos y a abrir a todos los que tienen los valores, y Ricardo los tiene íntegros”, indicó Patricia en una charla virtual que tuvo junto a su ex compañero de gabinete en la Alianza.

Cornejo pidió sumar a López Murphy a Cambiemos

Como anticipó LPO en exclusiva, López Murphy volvió a la política partidaria luego de casi una década y trabaja en el armado de un frente que incluya a los ex candidatos a presidente José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión y a otras figuras como la de Javier Milei.

A comienzos de septiembre, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, fue quien había pedido sumar al ex ministro a Cambiemos. En el zoom con Patricia, el Bulldog dijo busca la “unidad de la oposición en el 21 donde se disputen senadores nacionales para evitar que Cristina acceda a los dos tercios, que es el último límite que le queda a nuestro país”.

“Vamos a tratar de dibujar las reglas de juego que permitan en el 23 marchar en una gran coalición republicana para terminar con los K y La Cámpora. Si no terminamos con esto, termina la República”, advirtió.

“Cuando el poder no es genuino, a pesar de haber sacado los votos, evidentemente es una presidencia prestada por un poder que está fuera de la presidencia”, indicó Patricia y aseguró que “esto genera situaciones en las que Albero Fernández tiene que estar generando un intento de construcción de imagen que no tiene”. “No construyó su legitimidad, es un poder delegado, impropio, no es de la persona que gobierna”, explicó.

“Somos la patria IFE, argentinos empobrecidos, empresas que se van, corralito sobre un corralito, cepo sobre un cepo”, disparó la presidenta del PRO. “Tenemos más muertos de los que están diciendo”, remató López Murphy.

Comments

comments