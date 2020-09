Fernández Patri aseguró que con el esfuerzo “de los demás” y el Aporte Solidario “de los demás” se superará la crisis. La mano en el bolsillo propio nunca, ni de casualidad

4

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri y referente de un modelo político que siempre es generoso con plata ajena, que permanentemente piden sacrificios patrióticos y esfuerzos solidarios a la sociedad sin contribuir nunca ni siquiera de manera simbólica ni testimonial, aunque menos no sea con parte de sus abultadas dietas, gastos de bloque y/o de representación, para ayudar, aunque sea de manera mínima con los propósitos épicos a los que exigen a los demás aportar.

Fernández Patri, ahora salió nuevamente a resaltar la trascendencia del proyecto para otro Aporte Solidario y Extraordinario por única vez afirmando que “es importante que los demás realicen este aporte que “ayudará a morigerar los efectos de la pandemia”.

Mas halla de la oportunidad y los alcances de este proyecto que busca gravar las grandes fortunas, los cierto es Ramiro Fernández Patri en Formosa es representante de una casta de políticos y funcionarios enquistados en el manejo discrecional del poder desde hace décadas y que al menos local y regionalmente son los dueños de las grandes y mal habidas fortunas, que no solo que no aportan nunca al esfuerzo compartido, sino que por el contrario se nutren y multiplican a través del más impúdico saqueo de las arcas públicas.

Pero no solo que ganan fortunas como funcionarios, sino que además y como si no fuera poco hacen sus millonarios negociados privados con los direccionamientos de las compras, licitaciones y amañadas adjudicaciones del Estado, donde nunca aportan nada, y tienen la suerte de la luz del éxito que los acompaña siempre, ya que sus empresas son las que nunca arriesgan nada, nunca pierden, siempre realizan los mejores y más redituables negocios y encima tienen la fortuna de ser siempre los primeros en cobrar, aun cuando no hayan prestado el servicio, terminado la obra, ni entregado las mercaderías.

Para colmo Ramiro Fernández Patri, en la última frustrada intentona del sector interno de PJ al que representa, por arrebatarle la intendencia a Guillermo Jofré, se ha convertido en un claro referente de lo más inescrupuloso de El Modelo formoseño, cual es hacer descaradamente política interna partidaria en beneficio propio con la plata del Estado provincial que deviene de los fondos dela coparticipación Federal de los cuales depende en un 94% la provincia de Formosa para cubrir sus gastos y financiar las campañas electorales.

Ramiro Fernández Patri además de estar procesado por violencia de género, no solo hizo una deplorable campaña descalificando a otros compañeros que por voluntad popular estaban gestionando en el cargo que él aspiraba ocupar, sino que lo hizo despilfarrando la plata de los contribuyentes, y utilizando recursos del Estado para hacer demagógicamente obras municipales como parte la inescrupulosa actividad proselitista que impulsaba desde el partido de Gobierno por lo más rancio del Gildismo provincial.

Ramiro Fernández Patri, abusó de la plata pública, de los medios de comunicación social oficiales. del personal, las herramientas y las maquinarias del Estado para hacer su campaña en beneficio propio y del sector interno del Gildismo que integra

“Nosotros como hombres del gobernador Gildo Insfrán hemos venido a contribuir con el municipio, para pavimentar las calles, arreglar espacios públicos, y enripiar para que estos días de lluvias extraordinarias la gente pueda entrar y salir de su casa,” señaló en plena campaña Fernández Patri, utilizando descarada y electoralmente los fondos de Nación que Gildo Insfran retiene “unitariamente” y no coparticipa con los municipios.

Rápido y furioso con plata ajena

Ese es el modelo, hacer campaña electoral para enquistarse en el poder con la plata de todos y todas, y pedirle siempre el esfuerzo solidario, las contribuciones patrióticas, y los aportes extraordinarios a los demás, siempre a los demás, sin poner nunca, ni de casualidad, ni un centavo de lo tanto robado al Estado.

Fernández Patri hace campaña violando normas municipales, despilfarrando extraordinarios recursos estatales

