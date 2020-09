La Cámara Económica de El Colorado reclamó a la mesa del COVID-19, una mesa de dialogo con la Municipalidad, a fin lograr la apertura de las actividades

1

Los miembros de la Cámara Regional Económica de El Colorado solicitaron al Consejo de Atención Integral de La Emergencia COVID-19 de la Provincia de Formosa su gestión y participación para la conformación de una mesa de diálogo entre la Municipalidad de El Colorado y el sector privado ante una serie de problemáticas que consideramos están relacionadas a las medidas dispuestas por el Consejo COVID-19 municipal en la ciudad de El Colorado y que colisionan con las medidas dispuestas e nivel provincial por ese Consejo.

Creemos que la conformación de un Consejo provincial y el dictado de normas y protocolos deben ser aplicados en todo el territorio provincial a fin de garantizar igualdad y equidad en la aplicación de las medidas. Sobre todo, en contextos donde la situación sanitaria está controlada.

Luego de haber transcurrido seis meses de cuarentena habiendo acompañado las medidas sanitarias tanto a nivel nacional, provincial y local, siempre considerando que la prevención es fundamental para evitar la propagación del COVID-19, nos parece necesario presentarle las siguientes inquietudes.

PROTOCOLO PARA CHOFERES DE TRANSPORTES DE CARGAS INTERJURIDICCIONALES COLORADENSES. En primer lugar queremos elevar la solicitud de las empresas pymes dedicadas al transporte interjurisdiccional quienes solicitan la aplicación del “PROTOCOLO DE CONTROL DOMICILIARIO PARA LOS TRANSPORTISTAS Y/O ACOMPAÑANTES DE CARGAS GENERALES” dictado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 (Decreto 100/20) de la Provincia de Formosa y la implementación de un sistema de control sanitario con análisis y testeos COVID-19 para todos los choferes y acompañantes con domicilio en la ciudad de El Colorado.

Desde el día jueves 16 de abril del corriente, la Policía de la provincia de Formosa viene aplicando una estricta medida sobre los choferes coloradenses que ingresan al territorio formoseño aislándolos de forma preventiva y obligatoria (ASPO) durante 14 días corridos en sus domicilios. El día 24 de Abril, en colaboración con el Municipio y en el marco de la pandemia el Consejo de Emergencia COVID-19 local se estableció un mecanismo mediante el cual el ASPO de los choferes se realice en un edificio cedido a tal fin por la Estación Experimental INTA de El Colorado (CECAIN).

Durante estos últimos meses de pandemia los choferes coloradenses han cumplido estrictamente con el protocolo local, y una vez que deseaban ingresar a sus domicilios cumplieron catorce (14) días de cuarentena en total aislamiento alejados de su familia con estrictos controles sanitarios diarios que fueron verificados por las autoridades policiales y sanitarias locales.

En este esquema de medidas surge una serie de inconvenientes que consideramos graves, no solo para las empresas empleadoras, por los largos periodos de tiempo que no pueden utilizar los servicios de chofer; sino también para los mismos choferes que se encuentran en una situación de extremo cansancio, presión psicológica y riesgo sanitario. Cabe destacar que varios choferes han cumplido más de tres ciclos de aislamiento en las mismas condiciones y muchos de ellos han optado por renunciar a sus labores como choferes.

Entendemos que el esquema de aislamiento colorandense también implica un riesgo ya que en el mismo edificio conviven choferes que prestan cuarentena para volver a sus hogares y choferes “en tránsito” que permanentemente reingresan a la provincia.

Si bien el CECAIN INTA como centro de aislamiento preventivo y obligatorio posee las condiciones básicas, no es el lugar más adecuado para tal fin, además de que los costos de alimentación y limpieza durante el periodo de aislamiento lo debe soportar el transportista. Situación que implica que el centro de aislamiento sea financiado por el sector privado.

El PROTOCOLO DE CONTROL DOMICILIARIO PARA LOS TRANSPORTISTAS Y/O ACOMPAÑANTES DE CARGAS GENERALES implementado en toda la provincia por parte del Consejo de Atención integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa fue diseñado con el fin de reducir el riesgo de una eventual propagación del virus y “comprende a todas aquellas personas físicas con domicilio real y efectivo en la provincia, que ejerzan la profesión de transportistas y/o acompañantes de cargas generales interjurisdiccionales”

En el mismo PROTOCOLO, en donde se establecen mecanismos de control y contención, procedimientos de desinfección, sistemas de monitoreo y sanciones, también se establece que “cuando las personas alcanzadas por el presente protocolo no se encuentren cumpliendo sus labores de transportistas interjurisdiccionales, deberán permanecer en sus residencias habituales , así como abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo o desplazarse por lugares públicos, debiendo cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su domicilio .”

Consideramos que el protocolo provincial viene a dar una solución integral para disminuir el riesgo de propagación del virus, estableciendo pautas, procedimientos, mecanismos de control y aplicación de sanciones que ya se aplican en todo el territorio provincial y que se orienta a todas aquellas personas con domicilio real y efectivo en la provincia.

Si bien entendemos que el municipio posee autonomía en la definición de las medidas, consideramos que nuestra ciudad no puede tener protocolos diferenciados del resto de las localidades formoseñas, porque ello implica una afectación sobre los transportes y empresas coloradenses y una ventaja para las empresas no coloradenses. Todas las empresas de Formosa estamos sometidas a las mismas obligaciones en términos legales e impositivos y sin embargo no corremos con las mismas condiciones a la hora de ofrecer nuestros servicios.

Por último, cabe destacar que existen normas de jerarquía nacional y provincial que establecen lo contrario a lo que se dicta en nuestra localidad. En este sentido el Art. 6º del Decreto Nacional nº 297/2020 establece que los choferes se encuentran exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular y que son trabajadores considerados esenciales en el contexto de pandemia. {Esta excepción fue ratificada en el art. 12 del Decreto 754/2020 de fecha 20 de septiembre de 2020. La provincia de Formosa por su parte a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 (Decreto 100/20) elabora un protocolo que se aplica en toda la provincia.

Ambas disposiciones se dictan con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y también para incorporar gradualmente la realización de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera; objetivos que el protocolo que se aplica para los transportes coloradenses contradice.

APERTURA DE LOCALES GASTRONÓMICOS, GIMNASIOS, CLUBES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GENERAL. Es importante tener en cuenta las derivaciones sociales, económicas y psicológicas emergentes para los ciudadanos ante la extensa cuarentena que nos toca cumplir a fin de salvaguardad la salud de la población. Asimismo, es motivo de preocupación la imposibilidad de la apertura de estos rubros, más aun considerando el riego de perdida de fuentes laborales para muchas familias las cuales viven de estos trabajos. Nos unimos al pedido de numerosas entidades a favor de la apertura y habilitación a funcionar, especialmente en las áreas o localidades libres de COVID-19.

En pos de salvaguardar la salud general de la población, es importante mencionar la importancia de la salud psicofísica y mental, y en ese aspecto, es de público conocimiento las virtudes y efectos positivos del deporte para la salud física y emocional de todo aquel que lo practica, más aún, teniendo en cuenta la temporada de verano, y la imposibilidad de realizar otra actividad recreativa.

PERMITIR LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN HORARIOS FLEXIBLES.Considerando la llegada de la temporada estival y con ella las altas temperaturas características de nuestra provincia, proponemos replantear los horarios de las reuniones familiares/sociales y los horarios de esparcimiento a fin de acomodarlos a las condiciones climáticas posibilitando realizar reuniones familiares/sociales en horarios nocturnos y evitar la clandestinidad. Sobre todo, en localidades que gozan del estatus sanitario SIN CIRCULACION VIRAL donde las reuniones sociales y familiares no generarían riesgo alguno para la salud pública

FACILITAR A PROFESIONALES Y COMERCIANTES DE GRAL SAN MARTIN O LOCALIDADES CERCANAS, EL INGRESO A NUESTRA LOCALIDAD. Debido a la cercanía de nuestra localidad con la provincia de Chaco, existen profesionales y propietarios de locales comerciales de nuestra ciudad, que tienen sus domicilios en la mencionada provincia vecina o formoseños que tienen sus trabajos y/o prestan su servicio fuera de la provincia. Solicitamos se les extienda un permiso especial a quienes se encuentren en esta situación para que puedan desempeñar su actividad laboral sin realizar cuarentena, establecer los requisitos que cada caso amerite, pero que puedan ejercer su derecho a trabajar o ejercer su profesión.Establecer algún sistema que permita su salida y reingreso a la provincia con las correspondientes medidas de seguridad, adecuado a las nuevas condiciones de normalidad. con determinadas características y/o requisitos, pero que ellos puedan ejercer su derecho a trabajar o ejercer su profesión.

Por todo ello, solicitamos:

Audiencia con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la Provincia de Formosa a fin de solicitar su intervención en la aplicación de protocolos sanitarios igualitarios para todos los ciudadanos formoseños y plantear las diversas problemáticas del sector ofreciendo nuestro compromiso y colaboración con las medidas preventivas.

Conformación de una mesa de diálogo permanente entre el sector público y el sector privado en la ciudad de El Colorado que posibilite el planteo de las problemáticas planteadas en la presente y la participación de un representante del gobierno provincial a fin de adecuar las medidas a los protocolos nacionales y provinciales.

