Celauro: “Yo cuestiono el bloqueo sanitario, la falta de información y qué de la mesa del Covid 19 no se comunica conmigo que soy el responsable de la ciudad”

El intendente de Clorinda Manuel Celauro expresó ante los medios que no será responsable de las incomprensibles medidas sanitarais ni de sus consecuencias que son los cortes de ruta y los contracortes de los camioneros.

El Concejo del COVID 19 no informa, no se comunica conmigo ni responde mis mensajes

El mandatario municipal de la fronteriza ciudad expuso “si a nosotros nos quieren hacer responsable del blindaje sanitario o del corte de ruta, queremos decir que no tenemos responsabilidad al respecto, el blindaje sanitario es una decisión del Concejo del COVID 19, lo que yo cuestiono es la desinformación y la falta de comunicación de porqué seguimos con esta cuestión sanitaria, cuales son los motivos que lleva al Concejo a continuar con el blindaje sanitario y por qué no se comunican conmigo que soy el jefe de la ciudad y le responsable de la ciudad”.

Además destacó “respecto al corte de ruta que lleva acabo la agrupación Darío Santillán nosotros no acompañamos ni apoyamos al contario tuve la oportunidad de intercambiar wasap con Marta Mendoza y le dije que estas medidas lo único que hacen es perjudicar a los clorindenses, no nos ayudan en nada hoy estamos teniendo problemas con medicamentos que no pueden ingresar , con gente que no puede salir y antes podía hacerlo porque el blindaje era solo sanitario, tenemos problema con el tránsito internacional, con el abastecimiento de la carne, de lácteos, y por eso le expliqué esta situación y si lo que pretendía era luchar por los pobres le dije que lo único que hacía era perjudicar a los pobres”.

También enunció que al no haber actividad comercial no habrá tampoco movimiento de moto carga, de taxi fleteros, de estibadores, carretilleros, eso a su vez acarrea que no se tenga dinero para otras cuestiones como construir su casa por lo tanto no hay trabajo para el albañil ni para la que vende tortilla.

Celauro dijo “es toda una cadena de daños económicos, por eso no compartimos el corte de ruta, y se lo hice saber a la compañera Marta Mendoza, en cuanto a los Qom ellos solicitan 50 cajas más de módulos alimentarios y le dijimos que debíamos verificar si era un reclamo justo por eso enviamos al equipo de acción social de la municipalidad, se realizó un relevamiento y efectivamente hay 52 familias que no reciben el módulo alimentario, por eso hablé con el ministro Aníbal Gómez y me dijo que no hay problemas que se incorporará inmediatamente esas 52 familias”.

Para finalizar añadió “vía wasap le envié la lista de las familias y me dieron que lo iban a verificar, pero que consideraba que no habría problemas o sea que el motivo de la queja está resuelto y si Dios quiere y los dejan pasar esta semana llegan las cajas”.

