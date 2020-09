Concejal PJ de Perín denunció un “golpe de Estado institucional” para destituirlo ilegalmente de la presidencia del Concejo Deliberante

3

Otra muestra más de pequeñez política

Los Concejales Anibal Mareco y Gustavo Maldonado, ahora sumado el Concejal Mario Saucedo, en el día de ayer demostraron que lo único que los mueve son sus mezquinos intereses personales, sin importar lo que los vecinos de Perín necesitan.

Otra vez actuando a espaldas del pueblo, que gobierna y delibera a través de sus representantes. Otra vez en medio de una crisis sanitaria que afecta fuertemente a todo el mundo y una crisis hídrica sin precedentes que afecta particularmente a nuestro pueblo, los Concejales demuestran su pequeñez política.

En una reunión a la que no fui convocado decidieron, de manera ilegal, sin respetar el procedimiento establecido en la Ley N° 1.028 el Reglamento Interno del HCD, cambiar las Autoridades del Concejo Deliberante. Esta conducta es un precedente gravísimo en la historia institucional de nuestro pueblo, ya que tiene todos los ingredientes de un golpe de Estado institucional, ya que la operación fue llevada adelante ilegalmente por mis pares del Concejo Deliberante.

No me asombra la postura de los Concejales Mareco y Maldonado, ya que desde siempre los movió el afán de perjudicar la gestión del Legislativo y del Ejecutivo, con sus mezquinos intereses. Ahora, sí me llama la atención la postura asumida por el Concejal Saucedo, a quien se le infla el pecho hablando de la institucionalidad, pero por otro lado forma parte de ésta operación que atenta con el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, ya sabremos con el tiempo cuales fueron las razones del Concejal Saucedo para prestarse a esta maniobra.

La situación política institucional generada por este juego ilegal de ninguna manera me hace perder de vista los verdaderos objetivos por lo que decidí hacer política y asumir responsabilidades públicas. Maniobras como éstas no me debilitan, sino que por el contrario, me fortalecen porque me indican el camino que hay que seguir para extirpar para siempre de nuestras instituciones a aquellos que lo único que pretenden es satisfacer sus propias ambiciones, porque soy un concejal hijo de este modelo formoseño y perineño.

Sepan mis pares que soy consciente de las relaciones de fuerza institucionales, pero sepan también, que la verdadera fuerza política está en el afecto y el acompañamiento del pueblo, y eso no te lo da un cargo circunstancial y transitorio. Sepan que cuando la pelea en el plano político se da desde el patoterismo institucional, ejerceré los derechos que me reconocen como Concejal y representante de los vecinos que me confiaron el voto, la constitución provincial y las leyes.

Sepan los vecinos, que sea el lugar que me toque ejercer la función pública y la responsabilidad política, lo voy a hacer con el compromiso de siempre siempre estaré del lado de la gente del lado del pueblo, porque en todo este tiempo que pasó supe entender que la política es esto, es acción, herramienta de solución para ayudar al otro. Si de algo estoy convencido es que con mi juventud tengo sobradas fuerzas para pelear por un solo interés que es el pueblo!!!. Porque hoy más que nunca vamos a continuar marcando historia todos unidos Pueblo y Gobierno Creciendo Juntos.

Atte. Luis “Lucho” Romero

Presidente del HCD Subtte. Perin.

