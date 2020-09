Es o se hace?: Para Muraccioli “la economía de Formosa se dinamiza, es la de mayor incremento salarial y la que más a crecido en el país”

7

Escuchar al Concejal justicialista Adrian Muraccioli, festejar que el dólar real cerrará ayer a $143 porque favorece a 45 millones de argentinos, nos demuestra que el economista está absolutamente fanatizado y carente de sensibilidad social, cuestionó Gerardo Piñeiro la anterior desopilante aprecición del Concejal Gildista.

El concejal Adrián Muracciole aseguró a economía de Formosa se dinamiza a partir de las decisiones políticas acertadas, que Formosa tiene el incremento salarial que se sitúa entre los más altos del país y manifestó que “Formosa ha tenido el mayor crecimiento de ventas del país y eso no es casualidad”, y agregó que “el crecimiento interanual en las ventas de los supermercados fue de 66,2%, es decir, 19 puntos por encima de la inflación interanual en el mismo período”.

Ahora para Muracciole, los números reflejan que la economía de Formosa se dinamiza a partir de las decisiones políticas acertadas que se evidencian en estos indicadores.

“Para los Formoseños es normal percibir los mejores sueldos del país”

Sobra plata: “las empresas quieren vender a los formoseños porque aquí en nuestro mercado hay liquidez”

“El hecho de que en Formosa se paguen los salarios los últimos días hábiles de cada mes, con un incremento salarial que se sitúa entre los más altos del país, puede pasar desapercibido para los formoseños que lo consideran normal, pero en otras provincias no sucede lo mismo y este tipo de indicadores lo reflejan”, y continuó: “Formosa es una plaza comercial que tiene capacidad de pago, las empresas quieren vender a los formoseños porque aquí en nuestro mercado hay liquidez. Se observa en el crecimiento que evidenciamos en los camiones de mercaderías que ingresan a Formosa”.

Los salarios públicos están en el nivel más alto del NEA

Además tenemos los salarios privados más altos de la región

“En Formosa, además de que los salarios públicos están en el nivel más alto del NEA en promedio, tenemos además uno de los salarios promedios privados más altos de la región, por eso, quien quiere vender en Formosa, lo hace”.

Luego, Muracciole sostuvo que “además, en Formosa existen infinidad de políticas públicas que conforman un salario indirecto importante, como por ejemplo el Plan NUTRIR, que también dinamiza los ingresos del sector productivo del interior”.

Políticas públicas

Profundizó diciendo que “cuando vemos las baterías de políticas públicas que se ejecutan en Formosa, entendemos porque crecen las ventas en los supermercados, así como se reflejan estos buenos números en otros indicadores. También están, por supuesto, las políticas nacionales como el IFE, pero que en Formosa tienen mucho más impacto por la situación económica local”.

Estos números, sin embargo, a criterio de Muracciole, no significan que no estemos en un momento delicado. “Por supuesto que estamos en un contexto difícil. El mundo vive la crisis económica más importante de la que se tiene registro y Formosa no es una isla. Pero las decisiones políticas del Dr. Insfrán en cuanto al superávit fiscal, el desendeudamiento y las otras políticas contracíclicas permiten sobrellevar la crisis de otra manera y eso se nota, no sólo en cuanto a ventas, sino en desempleo, distribución de la riqueza y indicadores socioeconómicos importantes”.

