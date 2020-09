González indignado por el fallo Judicial que ordenó el ingreso de un varado, aseguró que “Formosa no dispone de “un” lugar para que haga la cuarentena”

1,292 total views, 1,292 views today

El viernes se conoció que la Cámara Federal de Resistencia ratificó el fallo del juez federal Fernando Carbajal que sostiene que en 24 horas la Provincia deberá fijar fecha para que en el plazo de cinco días se permita el ingreso a Formosa de una persona que se encuentra varada en el Chaco.

Al respecto, La Mañana preguntó durante la conferencia de prensa cómo darían cumplimiento al fallo dado que la provincia había manifestado que no contaba todavía con la plaza para alojar a esta persona y si temían que esto siente un precedente para que otras personas varadas continúen presentando recursos de Hábeas Corpus para lograr ingresar a Formosa.

Ridículo, histérica y descontrolada el Ministro de Insfran arremetió exageradamente contra el fallo inicial del Dr Fernando Carbajal y lo calificó como “Estatuto Legal del Contagio”

Ante la consulta, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, Jorge Abel González, aseveró: “hemos hablado extensamente del ‘Estatuto Legal del Contagio’, que es éste. Sería bueno que tengan oportunidad de leer lo que dice la Cámara, porque esto va a quedar en la Historia”.

Cuando la Justicia se mete en política sanitaria, la salud ‘revienta por el techo’

“Nosotros no nos vamos a olvidar de cómo se buscó la manera de romper la ‘barrera’ que hemos armado los formoseños, y que hoy nos permite tener este estatus sanitario. Me van a decir que ‘se hizo Justicia’. Eso es para calmar conciencias nomás. Pero Cuando estemos velando a nuestro primer muerto, y a partir de ese primer muerto, tengamos muchos más, no olviden de dónde viene eso”, declaró el funcionario.

“La Justicia dijo que, si la política entra a la Justicia, la Justicia ‘sale por la ventana’. Entonces nosotros podemos decir que cuando la Justicia se mete en política sanitaria, la salud ‘revienta por el techo’”, agregó.

Aclaró que el Consejo informará al pueblo de Formosa las medidas que se tomarán, y aseguró que el Gobierno provincial “hará todo para defender la salud y la vida de los 640.000 formoseños”.

“No podemos ‘rifar’ la vida de ningún formoseño. No hay que hacer política en este tiempo. Hay que trabajar en la ‘política grande’, y en la política sanitaria. El virus no entiende de leyes y de Decretos, y maneja otras realidades y otras legislaciones, que son biológicas y que no son jurídicas”, subrayó.

“Tarde o temprano, van a entrar todas las personas. Pero el ingreso debe ser realizado de manera ordenada, para poder cuidar la salud de quienes ingresan y la de aquellas personas que están en Formosa”, detalló Jorge González.

FORMOSA no dispone de 1 “un” lugar para que el ciudadano cumpla su cuarentena obligatoria

Asimismo, González aseguró que en “la contestación que efectúa la Provincia”, no se dijo que no se contaba con lugar disponible para que la persona varada pudiera ingresar a Formosa y cumplir la cuarentena. Por ello, recomendó a los medios leer la apelación al fallo del juez Carbajal. “Sería bueno que lean la contestación de la provincia, porque no dice lo que usted afirma que dijimos. No es mucho esfuerzo leer, lean nuestra apelación también”, contestó al periodista.

Lo cierto es que, en declaraciones periodísticas a la Agencia de prensa oficial de la provincia, AGENFOR, la fiscal de Estado Stella Maris Zabala efectivamente sostuvo el miércoles que “el juez resolvió el recurso, a pesar de que Formosa había manifestado que no dispone de un lugar para que el ciudadano cumpla su cuarentena obligatoria”. La Fiscal de Estado incluso ahondó en fechas y explicó que la provincia dispone de alojamiento a medida que se desocupan plazas en los centros, y que ello ocurrirá el día 27 de septiembre, con posibilidad de ingreso el 30.

Mas allá de las declaraciones periodísticas de la fiscal, en los considerandos del fallo de la Cámara Federal de Resistencia, se menciona expresamente que la recurrente – es decir la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa – “cuestiona el plazo fijado por el magistrado de la instancia anterior, haciendo caso omiso a lo manifestado por su parte en la audiencia, donde se informó al juez que no existían lugares disponibles en los centros de aislamiento habilitados”.