Dejemos que nos Cuiden…. “PERO NO DEJEMOS QUE ABUSEN… para cuidarnos…

782 total views, 782 views today

No se puede discutir que a lo largo de la historia, tantas veces una situación de emergencia fue la ocasión para múltiples violaciones de derechos humanos .

Tengamos especial cuidado para que el estado en una función paternalista, fundamentada en la necesidad, no exponga irracionalidades, ilegitimidades, que desequilibren los derechos en clara violación de derechos personalísimos y humanos de los ciudadanos.

Si dejamos avanzar al totalitarismo más allá del limite, se apoderarán de todas las libertades y será demasiado tarde… siempre que lo hicieron, lo hicieron bajo el pretexto de “la necesidad”. Todo totalitarismo tuvo como velo a la necesidad… esa necesidad de ‘protegernos’, que nunca fue equilibrada en favor del ciudadano, esa necesidad de protegernos fue estandarte de sanciones ilegítimas, privaciones ilegales, decomisos, secuestros, expropiaciones, totalmente fuera de la ley… esa necesidad de cuidarnos llevó al genocidio nazi a la mayor matanza de inocentes en el mundo… “para cuidarnos”… los militares utilizaron mismo término para desaparición forzada de personas, encarcelamientos sin órden judicial, asesinatos, supresión de ideas, supresión de libertad de prensa… ” para cuidarnos”…

La palabra “para cuidarnos”… la leí mil veces… y siempre tuvo el mismo efecto devastador sobre los derechos de las personas… siempre fue utilizado como un estandarte, en donde se cometieron y se cometen aún en algunos paises, las atrocidades más grandes de la historia, PARA CUIDARNOS… para cuidarnos, se están tomando atribuciones que poco a poco van convirtiendo a todo el derecho penal en administrativo, o sea, en derecho de policía.

Y de un totalitarismo señores, no se sale de un día para otro, pregunte usted a Venezuela, a Cuba…. hoy me toca advertir, no dejen avasallar sus derechos con la histórica frase “Para cuidarnos”…

Para cuidar a la Argentina! Junta militar.

Para cuidar a chile! Pinochet.

Para cuidar a los paraguayos! Strossner

Para cuidar la revolución bolivariana de Venezuela! Maduro.

Para cuidar la revolución cubana. Castro.

Para cuidar al mundo. EE. UU.

¿Que hicieron cada vez que utilizaron esa frase?

Ahora, la misma frase, con indicios de abusos en contra de los derechos humanos aparece nuevamente detrás de un vírus… Dejemos que nos cuiden… PERO NO DEJEMOS QUE ABUSEN.