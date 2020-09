Guardia Mendonca festejó que “no faltó ningún formoseño en la mesa familiar”. Faltaron 8 mil varados fuera de la provincia y 10 detenidos por ingresar a nado

3

188 total views, 188 views today

Un médico frente a Educación. Tres abogados administrando la mayor crisis sanitaria. Que puede salir mal?

La ministra Secretaría General del gobierno de Gildo Insfran, Dra. María Cecilia Guardia Mendonca, luego de sus frustradas y pocos felices primeras intervenciones como flamante incorporación a la Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, volvió a incurrir en un grosero error de apreciación y de ver la realidad, volvió a demostrar que: “No tiene idea de lo habla”, y sobre todo, la imperiosa necesidad que el gobierno ponga gente capacitada para comunicar e informar sobre las medidas para frenar la pandemia y no hacer vulgares politiquería partidaria y propaganda del gobernador.

El domingo la flamante incorporación del Consejo de la cuarentena, la sra. Secretaria General del Gobierno luego de debutar exaltando mística, planfetaria y exageradamente la figura de Perón e Insfran en la conmemoración de los derechos políticos femeninos.

En el segundo día de debut como base su análisis estadístico regional denominó “Provincia”(¿?) a la República del Paraguay, y no fue un furcio, ni un error involuntario, sino que en un denodado, rebuscado e innecesario esfuerzo por demostrar que las cifras favorecían a la provincia de Formosa, insistió con el disparate de comparar a países con provincias.

Este domingo no faltó ningún Formoseño a la mesa familiar

Mirá También:

Ya este domingo la ministra abogada y funcionaria María Cecilia Guardia Mendonca, instó a reflexionar y valorar el estatus sanitario de Formosa y festejó que “En la reunión familiar de este domingo, no faltará ningún familiar por COVID 19 en la mesa, “es importante valorar que este domingo no faltará ningún miembro de la familia por esto y más que nunca debemos reforzar los cuidados”.

Y los más de 8 mil estudiantes y trabajadores varados, que están hace 7 meses en distintos lugares del país y de las fronteras provinciales esperando poder ingresar a la provincia para ocupar su lugar en la mesa familiar?. Y los formoseños detenidos hacinados por cruzar a nado el Bermejo?. No son formoseños que faltaron a la mesa familiar de los domingos?.

O, lo que quiso destacar propagandísticamente y como un logro extraordinario es que en Formosa no haya muertos, ni circulación viral, como lo hicieron con el “cero caso de coronavirus“, que los llevó al ministro de Gobierno a cometer tantos ridículos dislates, que eran innecesarios porque sin dudas tanto el cero caso, como que no haya muertos ni circulación viral, son logros y una situación extraordinaria que no necesitan empoderamiento ni asimilarlos a Dios, como ocurrió, porque cuando suceda y dios no quiera, huele a derrota y a fracaso algo que no es y que tampoco va a significar que Dios dejo de tener ciudadania formoseña.

“Es importante que valoremos el estatus sanitario de nuestra provincia y que sigamos luchando día a día para que ningún comprovinciano nos deje una silla vacía”, manifestó la ministra a quién la ponemos en conocimiento que culpa de la inoperancia, la insensibilidad y los caprichos autoritarios de su Gobierno faltaron miles de formoseños a la mesa familiar.

Comments

comments