Levinas destrozó a Berni, cuando este quiso reivindicar El Modelo Formoseño

El periodista y el ministro de la provincia de Buenos Aires intercambiaron un debate subido de tono cuando hablaron de Formosa. Berni defendió el modelo, Levinas lo destrozó.

Sergio Berni y Gabriel Levinas protagonizaron varios cruces duros en “La Noche de Mirtha”. donde sobresalió el cruce que tuvieron por la provincia de Formosa en donde el periodista vivió durante 6 años.

Un país no puede ser democrático con provincias que funcionan de manera feudal como el caso de Insfran en Formosa

Levina dijo que: “Yo no creo que un país pueda ser democrático si vos tenés 10 provincias que funcionan de manera feudal ¿Por qué pasa eso? Hay un libro que lo escribió Diego Rojas que pertenece al pensamiento crítico, donde habla del kirchnerismo feudal y habla de varias provincias donde el feudalismo sigue funcionando como el caso de Insfrán por ejemplo o Santiago del Estero”.

NarcoEstado

“Entonces”, dijo, “¿El problema cual es? Es que en esas provincias pasan cosas increíbles, yo he vivido en Formosa y te puedo asegurar que el tema de la droga y demás solamente puede funcionar con un gran apoyo de fuerzas locales, de jueces locales, no hay manera que funcione de la manera que funciona”.

Respecto de los diputados y senadores de las provincias, “Hay una especie de pacto tácito que no solamente pasa con los gobiernos peronistas, también pasó con el macrismo donde vos haces lo que querés en tu provincia y tus diputados y tus senadores ejecutan lo que le piden el poder central”.

Berni interrumpió, “Eso se llama conducta partidaria” Levinas continuó, “No eso no tendría que ser conducta partidaria porque para empezar el diputado representa al pueblo no al partido, además al partido, esa es la ley”.

El ministro bonaerense insistió: “No entendés cómo funcionan los partidos políticos y cual es la importancia de los partidos políticos”.

“Lo que estoy diciendo es que lo primero que tiene que hacer un diputado es representar su pueblo, puede pensar lo que quiera pero tiene la obligación de pensar lo que la gente quiere. Ahora cuando vos decís, “vos votame a mi y vos en tu provincia hace lo que vos querés” que es lo que pasa con Formosa, que es lo que pasa con Santiago.

Pasan cosas increíbles, no podés creer lo que pasa en Formosa. Si hay un sistema que necesita 10 provincias feudales para funcionar, algo está mal. Hemos visto los abusos de los hijos del poder en Catamarca, todo esto está mal cuando el estado nacional tiene que hacer la vista gorda para poder contar con los votos de los diputados y senadores que en ese momento están en el poder”.

Berni tomó la parada y respondió: “Me parece que si Ud. No sabe lo que pasa en Formosa, yo le voy a explicar lo que pasa en Formosa. Decir que lo que pasa en Formosa es un feudalismo es faltarle el respeto al pueblo formoseño. En Formosa hay un gobernador que ha sido elegido democráticamente”.

Juana Viale, entró en la conversación y preguntó si no debería haber un límite en las reelecciones

Berni explicó que: “Esto ya se discutió en la provincia de Buenos, yo fui senador de la provincia de Buenos Aires en la época de la gobernadora Vidal con el apoyo del masismo y otros sectores donde votaron la ley respecto de que un intendente no puede estar más de dos veces en su cargo. Los únicos que nos opusimos fuimos nosotros porque entendemos que quien tiene el poder de poner y sacar sus representantes es la voluntad popular y no una ley.

Eso es lo que le molesta al Señor Levinas, que en Formosa haya una persona que ha hecho las cosas de manera que los formoseños lo siguen apoyando. Yo conozco Formosa y cuando uno recorre Formosa veo que hay hecho más de 3 mil escuelas, veo que se ha hecho un Polo Científico que es un ejemplo de desarrollo en una de las provincias más pobres.

Te invito a ir a Formosa” dijo.

“Yo te invito a vos a ir a Formosa, He vivido seis años”. Retrucó Levinas ¿Hay dos Formosa? pregujntó Juana Viale Levinas contestó: “Hay una Formosa que es la que Insfrán te muestra como si fuese un caminito y vas a ver casas maravillosas, después te corrés 200 metros y vas a ver la verdadera Formosa No tenés idea la pobreza, no tenés idea de la gente que se muere por tuberculosis”.

“A ud. No le gusta que le voten a una persona” cruzó Berni.

“Es un tipo que le paga a paraguayos para votar por él. Yo he visto como los intendentes en Laguna Naineck” volvió a acotar el periodista y escritor.

“O sea que tenemos un voto electoral que permite que voten los paraguayos. Lo que usted está diciendo Levinas no tiene nada que ver con la realidad, discúlpeme” dijo el funcionario.

“Hasta el IFE han venido a cobrar 15000 personas” siguió Levinas

Berni afirmó que: “Lo que está relatando el Señor Levignas no es potestad de una provincia sino de un sistema político que no funciona como debe funcionar. Decir y faltarle el respeto a los formoseños que durante cinco veces seguida eligieron a su gobernador por decisión propia me parece que son actitudes que lejos de ser democráticas. Yo no vi que en Formosa se quemen las urnas vi 3500 escuelas, centro de organización comunitaria donde los chicos van a la pileta, sectores vulnerables tienen su colonia de vacaciones”.

“¿Está como merece Formosa?” dijo Viale.

“Estamos hablando de una provincia muy pobre” se excusó el ministro.

Su contendiente disparó: “No producen nada, viven del estado nacional, producen el 7% de lo que se consume, el noventa y pico viene del dinero de Nación, el 70% de la gente vive del estado”.

“Levinas no entiende que eso es el federalismo. Un federalismo que hay que volver a discutir porque muchas provincias que menos aportan son las que menos reciben, hay provincias que no pueden aportar porque no producen y hay provincias que producen reciban más” trató de volver a excusarse Berni.

“Pero porque no producen porque lo que hacen es comprar a la gente, les compran los votos. Le dan puestos, les dan pensiones. Laguna Naineck tiene 60% de discapacitados, reciben subenciones por discapacitados” respondió el panelista mediático.

“Hay lugares donde hay más dijo Berni, hay comunidades aborígenes que por sus hábitos culturales alimenticios son más” tiró Berni ya casi sin recursos.

Levinas cerró la discusión: “Y eso que tiene que ver Es la forma de repartir guita para conseguir votos, no son discapacitados”.

