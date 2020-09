Montoya criticó la ineptitud de los “hipócritas, incoherentes e insensibles” y cuestionó que “no sabemos ni en qué fase estamos”

9

El concejal del FAF- Miguel Montoya cuestionó la insensibilidad del gobierno frente a la dramática situación social de Formosa a causa de la pandemia de coronavirus, y rostro más feroz “la cuarentena” que entre otras victimas tiene un sector económico que se agrava cada vez más debido a las restricciones para trabajar; por lo que criticó las medidas autoritarias y sin sentido aplicada por “hipócritas, incoherentes e insensibles”.

“En nuestra ciudad veo con mucha preocupación por el desinterés de parte de los funcionarios hacia el de comercio, hacia los emprendedores privados que el gobierno los utilizó muchas veces para mostrar una Formosa turística, pero en medio de esta pandemia le soltó la mano y sus problemas no figura entre sus prioridades a atender”, comenzó opinando.

Reconoció que con las medidas en Formosa hay mucha “hipocresía”, “incoherencia” e “insensibilidad”.

“La hipocresía porque hay muchas medidas que inclusive el propio ministro de Gobierno Abel González jocosamente en alguna de las conferencias dijo que no son tal las prohibiciones porque se sabe que todo el mundo se junta; hay mucha hipocresía que repercute en diversos sectores; por ejemplo están prohibidos los gimnasios pero hay muchos funcionarios públicos que practican actividad entre 10 o más personas en su casa, y después son ellos quienes obligan a los profesores de educación física a trabajar en la clandestinidad como si fueran delincuentes”, asintió dejando en claro que no tiene “mucha razón de ser” la no habilitación de los gimnasios respetando todos los protocolos sanitarios.

Inexplicable

Seguidamente al hablar de la “incoherencia” expuso que “no existe ninguna razón sanitaria que indique que la Costanera no pueda estar habilitada para paseos en automóviles, motocicletas o prácticas de deportes individuales al aire libre; eso es totalmente inexplicable”.

“Al principio de la cuarentena, yo personalmente fui convocado a Casa de Gobierno -fue la única vez-; nosotros acompañamos públicamente las medidas sanitarias porque eran necesarias, pero después con el correr de los días la pandemia se politizó, cayó a un lugar que nunca debió haber caído, nunca más nos volvieron a llamar”, cuestionó el edil al hablar de las medidas adoptadas en la provincia al comienzo de la cuarentena y la participación de la oposición.

La pandemia se politizó, el gobierno está cómodo con la cuarentena, con tener a todos encerrados, controlados

Y continuó disparando: “en Formosa no sabemos ni en qué fase de la cuarentena estamos; hay una gran incoherencia, cosas que se pueden hacer y otras no, no tenemos circulación comunitaria sin embargo no sabemos si ya pasamos del aislamiento al distanciamiento social. Veo un gobierno que está cómodo con la cuarentena, además no sabe cómo salir de la misma, en algunos puntos se maneja mal”.

Comercios

Prosiguiendo con la entrevista, Montoya se mostró muy crítico al rol de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, organismo que realiza controles en comercios. “Yo recorro los barrios de la ciudad, hablo con comerciantes, creo que también los funcionarios provinciales deben bajar a hablar con este sector que es uno de los más pujantes. Desde el comienzo de la cuarentena hemos recibido infinidad de críticas por las multas excesivas y clausuras por tener un cliente adentro del local a las 20:10 horas”, aseveró.

“El Subsecretario está aplicando mal la ley, tiene un criterio que es ilegal e inviable. Hay una persecución al comerciante”, cuestionó.

Chupachichi

Otro tema abordado en la entrevista fue el escándalo que se desató durante la última sesión remota de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el ahora ex legislador salteño Juan Emilio Ameri, fue suspendido en medio de la sesión virtual, tras aparecer en una situación íntima con una mujer mientras se desarrollaba el debate el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

“Lo que sucedió refleja cómo estamos como país. La política no es una burbuja dentro de la sociedad, muchas veces tiene que dar el ejemplo porque las personas deberían reflejarse en sus dirigentes, pero la dirigencia política está atravesando desde hace mucho tiempo una crisis de valores”, lanzó.

“En el fondo hay una crisis de valores que viene de abajo hacia arriba lamentablemente, en la cúpula del poder tenemos a muchos funcionarios públicos que deben estar defendiéndose en tribunales y hoy están en la cúspide del poder, entonces de allí para abajo el ejemplo es bastante malo”, señaló el concejal.

La Grieta la generan los que transgreden las reglas

“Por suerte puedo decir que soy una persona a la que no le ganó la grieta, que creo que en término de posturas opuestas para diferentes temas siempre existió, y es tolerable democráticamente.

El problema acá es otro, y tiene que ver con personas que trasgreden las reglas, entonces no es que hay una grieta entre posiciones distintas sino entre personas que quieren vivir fuera de las reglas normales, y otras que queremos vivir dentro de una comunidad con reglas del juego clara y convivir en paz”, enfatizó el mismo al ser consultado por la “grieta” entre un sector político y otro.

Por último, aseveró que “cuando te dicen gorila atrasan la discusión 30 años, yo tengo la suerte de tener muchos amigos justicialistas, convivo con ellos, incluso creo que el Frente Amplio Formoseño necesita fortalecer un sector del peronismo, moderno, democrático, conciliador y dialoguista lo cual no es el gildismo”.

Fuente: Diario Expres

