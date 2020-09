Olivera: “Lo más preocupante es la falta de reacción de Insfran en materia social”

1

El concejal Fabián Olivera reafirmó sus críticas contra la “ausencia de políticas sociales en materia habitacional” del Gobierno provincial, y reclamó funcionarios con “miradas realistas y dispuestas a caminar, charlar y comprometerse” para revertir una asignatura que “no para de calentarse y de maltratar a cientos de familias formoseñas”.

Exigió a Insfran cambios de fondo en materia social

El legislador municipal de la UCR consideró “desesperante lo que está ocurriendo en la ciudad con la gente que necesita su casa; pero lo más preocupante es la falta de reacción del gobernador Insfran”.

“La semana pasada cuando pedí respuestas concretas que, lamentablemente, son tomadas como políticas, y por lo tanto relativizadas como si se tratara de una mala palabra, puse muy al descubierto la realidad del sector más vulnerable de la sociedad”, recordó.

Falsas promesas como la del propio gobernador, que en 2013 prometió Déficit Habitacional “cero” para el 2015

“Es absurdo que en Formosa existan más módulos disponibles que familias necesitándolas; el Gobierno de la provincia reaccionó recordando las condiciones para acceder a ellos, e inclusive algún funcionario se tomó el trabajo de identificar a quienes hacen el reclamo público para descartarlos por razones tan brutales como lamentables”.

“Volví a varios asentamientos y constaté que existen decenas de casos de familias que retornaron a sus antiguas ubicaciones, hastiadas de una espera que jamás llega, pese a las promesas habituales, muchas de las cuales fueron hechas por el propio gobernador, como la de 2013 cuando garantizó déficit habitacional cero para 2015”, planteó.

“Todo parece centrarse en lo mismo: un gobernador ordenando cosas, y un ministro haciendo lo que se le viene en ganas; Insfran no tiene gente sensible y capaz en el área social. A Gómez no lo conoce nadie, es un funcionario de airea condicionado y escritorio, sus zapatos se niegan a bajar al territorio”, describió.

“Como estoy hablando de un escenario extremo, le sugiero al gobernador que busque fuera del ala política a un colaborador dispuesto a hacer el trabajo, seguramente en alguna organización religiosa, social, cultural e incluso deportiva hay gente con el corazón y la mano adecuadas para revertir la situación”, apreció Olivera.

