“El hijo del Intendente Romero denunció un Golpe Institucional para destituirlo, pero el que estaba irregular e ilegalmente frente al Consejo era él”

El periodista Carlos Quiñonez de FM FUTURO de la localidad de Perín informó sobre los gravísimos hechos institucionales ocurridos en el Concejo Deliberante de la comuna de su localidad, que nuevamente evidencian la fuerte confrontación interna dentro del partido justicialista, y que en esta localidad empezaron hace mucho tiempo.

El comunicador se remitió a los antecedentes del conflicto institucional por la presidencia del cuerpo y aseguró que el hijo del Intendente no fue destituido del cargo, sino que lo estaba usurpando ilegalmente, y para clarificar la situación se remitió al 4 de diciembre del año pasado, en la sesión preparatoria convocada para constituir autoridades y para elegir al presidente del Concejo Deliberante.

En esa oportunidad -aclaro Quiñones- que “al haber paridad y existiendo una disputa entre los referentes del cabañismo (ex Intendente PJ) que son dos y también peronistas, con los dos que respondían al Intendente Romero, estos se levantaron y abandonaron la sesión, sacándoles el quórum para seguir sesionando al no completar los dos tercio que estipula la ley”.

Lucho Romero hijo del intendente se autoproclamó presidente del Concejo y se adueñó de la cuenta bancaria del HCD

Además expuso “a partir de ese momento queda solo el concejal del radicalismo y Lucho Romero que es el hijo del intendente, entonces entre los dos hicieron como si nada paso y eligieron al Presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario, pero esa sesión no es legal porque no cuenta con quorún ni con los dos tercios que debe existir.

Posterior a eso lo que hizo Lucho Romero hijo del intendente, es autoproclamarse presidente del Concejo pero nunca lo fue legalmente, y cuando fue al banco cambio de firma e hizo movimientos políticos para que el banco le dé a él acceso y manejo de la caja del Concejo Deliberante”.

Al principio lo manejaron políticamente pero ahora que se pusieron de acuerdo los tres concejales están en problemas

También sostuvo “Se quedaron con la cuenta bancaria, solo fue con la firma de Romero y del concejal radical Mario Saucedo, cuando el banco se estipula que necesita la mayoría para poder autorizar la caja, por eso hoy tienen un gran problema allí, ya que el banco metió la pata al hacer eso, al principio lo manejaron políticamente pero ahora que se pusieron de acuerdo los tres concejales y sesionaron el jueves de la semana pasada, sesión que fue legítima porque cuenta con la mitad más uno”.

El trabajador de los medios advirtió que luego de este quórum sacaron una ordenanza que llevaron al banco y fue con la firma de tres concejales, contando entonces con legitimidad.

Posterior a las acciones ilegales de Lucho Romero, existen maniobras políticas que cuenta con el aval de alguien superior que puede determinar una orden política al banco para que este le habilite la caja y tenga el manejo del concejo, sin contar la gravedad de omo Romero utilizó los recursos de la caja luego de su autoproclamación.

Lucho Romero no les pagó ni dejó cesante al personal del Concejo, simplemente le paso la plata del Concejo a su papá. Para que el Ejecutivo, maneje la plata del Legislativo

“Había cinco personales que tenían contrato hasta el mes de febrero, a los mismos nunca le pago ni tampoco le rescindió el contrato, dejó cesante a dos personales del concejo sin saber por qué, es decir que la caja del concejo más los 15 personales, se lo pasó a su papá Diego Romero es decir al ejecutivo para que este lo maneje.

Aquí hay persecución al personal, le quitan la mitad del sueldo, les roban presentismo, y hay abusos y atropellos contra los comerciantes

“Aquí hay persecución de personal, se suspenden pensiones porque se reclaman derechos, se le quita la mitad del sueldo le sacan presentismo, es decir una persecución tremenda y pasaron los personales del concejo a ser víctimas de todo esto, porque todo lo comenzó a manejar Romero padre”, sentenció.

Por su parte señaló que amen de las irregularidades manifestadas como los dos comenzaron a manejar los dos poderes, existe atropello a los locales comerciales, no les dejan bajar mercaderías, frutas y todo por antojo del intendente y con el aval del supuesto presidente del concejo que es su hijo.

Quiñonez dijo “más allá de todas estas cuestiones ilegítimas, como lo que se dio en diciembre del 2019, hay un hartazgo por todo lo que viene pasando, hay una necesidad de que el Concejo deliberante tome las riendas y hay motivo suficiente para eso que hicieron el día jueves los concejales, que se juntaron entre los tres y sesionaron, con actas y orden del día, con temática y ordenanza que sale de esa sesión”.

Para culminar añadió “hay sobrados motivos para hacer lo que hicieron (normalizar el cuerpo), aunque Lucho Romero diga que es ilegal y un atropello a la institución, pero no es así pues estuvieron los tres concejales aunque no se hayan reunido en el recinto, sino que fueron a otro edificio, pero lo hicieron con escribano público, pero sobre todo porque tienen mayoría pues estaban los tres es decir tiene legitimidad, por ende no es un atropello a la institución como lo quiere hacer ver Lucho Romero”.

