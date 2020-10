Montoya: “Es inmoral que los vecinos no tengan agua mientras el Municipio riega las plantas”

3

En medio de la emergencia hídrica que sufre la ciudad de Formosa, el Concejal Miguel Montoya visitó junto a sus pares Fabián Olivera, Daniel Caballero y Gerardo Piñeiro los barrios más afectados ante la falta de agua. Propusieron utilizar los camiones cisternas de la Municipalidad para distribuir el vital líquido.

Los ediles recibieron innumerables pedidos de asistencia por la faltante, principalmente de los barrios San Antonio, Sagrado Corazón, Lisbel Rivira, Urbanización España, Villa del Carmen y Pompeya.

“La situación es dramática, sabemos que la bajante del Rio Paraguay está provocando serios inconvenientes para el suministro de agua potable, y muchos vecinos lo están padeciendo, en estos momentos estar cerca y dar una mano es nuestra obligación”, expresó Montoya.

“Por eso asistiendo a muchos vecinos que no tienen acceso al agua, no solo no tienen para beber, sino que tampoco pueden higienizarse ni cocinar con agua porque directamente tienen cortado el suministro”, explicó.

“Desde nuestro bloque, creemos que debemos establecer prioridades y racionalizar inteligentemente el agua, por ello le estamos pidiendo al Intendente que suspenda el regado de los espacios verdes en los accesos de nuestra ciudad”, comentó.

“Tenemos que utilizar los camiones hidrantes y el valioso aporte del personal municipal para abocarnos de lleno a llevar agua a los distintos puntos de nuestra ciudad donde realmente la están pasando muy mal”, indicó. “En el marco de esta crisis hídrica, es inmoral que los vecinos no tengan agua mientras la Municipalidad riega las plantas”, agregó indignado.

Asimismo, los concejales elevarán un pedido a Aguas de Formosa “para que puedan colaborar también con una distribución de agua potable de emergencia en estos puntos de la ciudad antes mencionados, hasta tanto se pueda reestablecer con normalidad el servicio”.

En sus visitas, los legisladores comunales donaron tanques de PVC, tachos de 100 y 200 litros para almacenar agua, y decenas de packs de agua mineralizada para el consumo.

