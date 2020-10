Casos de COVID19 en Belgrano: La comunidad está alterada y angustiada

2

Con los casos de Coronavirus y el aislamiento de General Belgrano, la comunidad está alterada con mucha angustia por los casos confirmados y los vecinos aislados, informó Rosana González.

Belgrano es una localidad donde la mayoría nos conocemos y el hecho de la circulación viral es preocupante. En este momento el hospital solo atiende urgencias ,hay 4 controles por el bloqueo, 2 de ellos en la ruta 23 de los cuales uno camino a Bruguez y otro a Palo Santo y 2 controles en la ruta 86 en Cogoik y Puesto Ramona.

Son meses de cuidado dónde nos probamos de muchas cosas ,pero sabíamos que podía pasar en cualquier momento, la gente se relajo, de alguna manera se estaba perdiendo el miedo, esto nos va hacer reflexionar de que no hay otra cosa que hacer que cuidarse siendo responsable, aconsejó.

Sabemos de hisopados que se están realizando todos los días, sabemos de los números que da el Ministro pero la realidad es que hoy hay mucho temor por lo que pueda pasar. Esperemos las autoridades analicen el tema “Playón dónde se descargan las mercaderías” ya que puede ser un lugar de mucha transmisión porque se acumulan camiones y comerciantes, destacó.

El mayor deseo de los belgranenses es que cada una de las personas que dieron positivo y las que están aisladas puedan volver pronto.

Es momento de ser solidarios, le puede tocar a cualquiera estando ya la circulación viral ya dentro del pueblo. Muchos comercios e incluso instituciones están cerrados para colaborar de esa manera, para no poner en riesgo más gente, y es lo mejor en este momento dónde no sabemos cómo sigue ya que no se puede saber el grado de circulación.

Juntos vamos a salir adelante pero para eso cada uno debe ser responsable, concluyó Rosana González.

