Finalmente los formoseños que cruzaron a nado el Bermejo no fueron condenados

Conseguimos el cambio de caratula, los 15 trabajadores formoseños que luego de haber sido abandonados durante meses por el gobierno provincial cruzaron a nado el Bermejo para ingresar a la provincia, ya no están imputados de asociación ilícita, informó el abogado Daniel Suizer.

La Fiscal pidió que quede solo la tipificación del art 205, nosotros planteamos la nulidad de todo lo actuado pero como fue rechazado por el juez de trámite, se apeló y el expediente pasará a la cámara penal para resolver, resaltó.

No se debe permitir que la policía ponga la carátula que le parece. A las claras no configuraba asociación ilícita la conducta de estas personas desesperadas por ingresar a sus hogares. Planteamos la nulidad absoluta de todo lo actuado, pues las actas de aprehensión fueron realizadas sin notificar a los detenidos y por ende sin su firma… un acta nula por ende, dado a que no se ajusta al Código Procesal Penal, cuestionó.

De más está decir que se solicitará el procesamiento y la sanción correspondiente a los policías que labraron y rubricaron el acta, como así también a quienes declararon, por falsedad en sus dichos… por estos motivos la causa irá en apelación por nulidad a cámara, y de proseguir se sustanciará con la investigación que corresponda.

Estás personas que actuaron en un estado de necesidad por abandono del estado no deben ser sancionados… hay que defender y cuidar a los formoseños… y no a extranjeros como lo hacen otros…

Lo bueno es que se aprobó que no procede el juicio abreviado, una vez que la cámara penal decida el planteo de nulidad, se juzgará la conducta por el procedimiento ordinario no sujeto a la brevedad de la oralidad, lo que va a permitir hacer producir la prueba para acreditar el estado de necesidad de los formoseños que cruzaron nado el río Bermejo, indicó el abogado.

Hay inequidad cuando se juzga a estos 15 formoseños, se los tuvo presos 15 días, en contraposición de otros cientos que entraron ilegalmente y nunca fueron molestados. Eso debe ser resuelto por la cámara penal, vamos a seguir luchando por el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica para todos los formoseños. No nos vamos a callar, no nos van a doblegar arengó Daniel Suizer.

