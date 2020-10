Levinas: “El feudo de Insfran necesita que la gente esté sometida por el hambre, el miedo y la necesidad para poder conseguir los votos con facilidad”

0

582 total views, 582 views today

El periodista Gabriel Levinas fue entrevistado por Pablo López Pereyra desde el Colorado para Radio Terapia y advirtió la situación compleja que transita a nivel institucional la provincia de Formosa entre otros temas nacionales

El comunicador explicó que hay caracterizaciones de los que denominan feudos en la Argentina y es donde aparecen Formosa, La Rioja, Catamarca, y cuando a partir de la administración de la pobreza se garantiza la permanencia en el cargo, y hay un intercambio con el orden nacional de que pueden hacer lo que quieran en sus provincias mientras les den los votos necesarios en el congreso, sobre leyes que deben ser discutidas por ser importantes para la sociedad y los diputados sin analizar nada solo votan.

Además resaltó “el diputado más allá de la obediencia partidaria que es atenerse a un pensamiento profundo de lo que significa un partido político, lo que no significa hacerle caso a alguien sino a saber entender interpretar el ideal partidario, y no necesariamente significa estar de acuerdo con el gobernador, el feudalismo lo que hace es poner a diputados que saben que van a hacer lo que ellos ordenen y son los que están en estas listas sábanas entonces hay un intercambio con impunidad para manejarse dentro de la provincia a los gobernadores a cambio de los votos asegurados al presidente de la nación”.

“Si se fijan en la forma en que se maneja la justicia en esas provincias, o los tres poderes la suma del poder público la tiene siempre el gobernador, y es raro que la justicia funcione fuera de sintonía con el propio gobernador, y la democracia deja de funcionar cuando los tres poderes están condicionados, esto se vivió cuando por ejemplo Félix Días tenía que revalidar su título en una elección y yo vi como llegaban los intendentes de las localidades que están cerca del ejido de la Primavera y llegaban para amenazarlo, y les decían a los aborígenes que si ganaba Félix Díaz ellos iban a perder sus jubilaciones y pensiones, lo cual es falso pero esta gente por ahí eso no lo sabe ya que fue seguro un puntero del intendente quien se la consiguió a la pensión”, destacó.

También sostuvo “este es el problema que se tiene con una provincia como Formosa que vive solo del dinero que da el estado, y la gente pasa a ser automáticamente subordinada a este por necesidad, porque si tenés educación, cultura y buen trabajo, vos votas lo que querés, pero si te falta todo eso se agarra y vota cualquier cosa, entonces administran la pobreza para poder mantenerse en el poder, porque no creo que en Formosa el único tipo inteligente para manejar la provincia sea Insfran”.

Por otra parte señaló que vio cosas terribles en Formosa, como que la justicia mete preso a una persona por exigir algo que la ley le da en derecho, como un director Santillán que solo fue a pedir que pongan maestros bilingües para los aborígenes, y les mandaron los policías, lo metieron preso y le armaron como 15 causas, y yo conozco la historia por eso se cómo funciona la justicia en Formosa, eso sucedió por pedir algo justo, siendo que habían maestros que estaban sin trabajo y chicos que los necesitaban, después le dicen golpista y de todo porque no les queda otra, y deben decir estas pavadas, su primer nota fue en El Porteño sobre los aborígenes de Chaco y toda su vida peleo para que esta gente tenga dignidad y pueda vivir bien.

El trabajador de los medios expresó “que no me quiera decir a mi desestabilizador, me banqué tres gobierno militares y no me voy a bancar a este hombre, en kirchnerismo viene del peronismo y la Cámpora lo adoptó también la doctrina del verticalismo que ataca los huesos de la democracia, es un partido político donde los líderes deciden y no los afiliados lo cual es una locura porque este es elegido por los afiliados, por eso Berni que además es militar tiene ese pensamiento como lo tenía Perón porque esto les convienen ya que no quería ser discutidos por eso si vos discutis a Insfran te va mal en Formosa”.

“Cuando Kirchner se entrevistó con Verbitsky ​ se dio cuenta que tirándole unos mangos a los DDHH, y a algunos intelectuales él ganaba impunidad, y le dijo a Julio Bárbaro y a Puerta, que con eso compraba fueros, así que sabía que un discurso de DDHH que no le costaba nada porque los militares acá ya tenían como 90 años, entonces con eso consigue no tener oposición porque esta gente cree que tenía un presidente que se preocupaba por los DDHH, pero conociéndolo a Kirchner y lo que hizo en su provincia saber que eso no es cierto”.

Seguidamente advirtió que Formosa tiene por habitante uno de los presupuestos más altos que el da el país, a cambio de los votos que Insfran le va a dar al poder, pero es evidente que ese dinero no va a donde debe ir, he viajado por el mundo y he visto lo que es una costanera en el caso de la provincia tiene una costanera con un pedazo de ciudad que no se sabe para qué sirve, es decir hay una estetización del poder, porque se puede utilizar esa plata para hacer mejores caminos, hospitales y no para hacer eso que no sirve para nada.

El periodista afirmó “con toda la hambruna que hay en Formosa, es visible que necesitan que la gente esté sometida por el hambre y la necesidad para poder conseguir los votos con facilidad, porque si un tipo se está ahogando le tirás un salvavidas y te firma cualquier cosa, cuando en el poder tenés un personaje siniestro y corrupto eso termina afectando al resto de los estratos de poder, por eso hace que una cosa le cueste tanto a la provincia y sea siempre ineficaz, porque es esos lugares (localidades) termina ganando el más corrupto y no el más inteligente”.

Por otra parte comentó que vivió seis años en El Quebracho en Formosa y de allí surge su libro “Al Calor del Monte”, llevándose como recuerdo gente maravillosa como criollos y aborígenes que fueron fuente de conocimiento, sabiduría y cariño, por ello cada vez que puede hacer algo por ellos lo hace, pero se lleva siempre el recuerdo de la gente.

Con respecto al periodista Horacio Verbitsky ​declaró que fue inteligencia de montoneros y luego para un hombre de la dictadura y cobraba por esos servicios, estuvo involucrado con el asesinato de 22 personas que estaban comiendo en el comedor de la policía federal, y con Walch y otros organizaron el atentado, también estuvo en otro operativo en donde querían matar a Videla y terminaron asesinado a un colectivero, pero lo que no hay dudas es que es un personaje nefasto pero Kirchner lo puso en los Derechos Humanos pero todo es así en la Argentina.

Levinas dijo para culminar “la única forma de salir adelante en el país es haciendo un acuerdo entre todos, no hay manera de que un solo partido lo haga, hay que sentarse con grandeza política cosa difícil de encontrar en los políticos, pero deben diseñar un plan que va a ser difícil porque el gobierno no va a tener plata para repartir, y ese será su gran problema porque estos gobiernos populistas funcionan cuando hay plata, pero cuando no hay los votos se les van rápidos, entonces como se hace para sobrellevar una crisis y que la gente pueda salir de esto, con dignidad ya no con dinero para ir a hacer las compras, pero por lo menos comiendo conservando lo que tiene, y es difícil porque estos tipos son muy corruptos y saben que cuando comienzan a no compartir el poder sus travesuras saldrán a la luz, y van a terminar presos, acá no es solo una disputa por el poder como existe en los partidos políticos, sino es una cuestión de supervivencia o tienen la suma del poder o van presos”.

Comments

comments