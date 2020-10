Diputados opositores rompieron el Bloqueo de Clorinda para recibir un petitorio de 2300 vecinos, que se sienten discriminados (Ver Video)

6

991 total views, 991 views today

Los diputados de Juntos por Cambio – Frente Amplio Formoseño se trasladaron a la ciudad de Clorinda para recibir un petitorio que lleva la firma de unos 2300 vecinos que se sienten presos como perros y sin acceso a medicamentos ni a atención médica.

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio Osvaldo Zarate, Enrique Ramírez, Ricardo Carbajal, Juan Carlos Amarilla y Adrián Malgarini estuvieron en Clorinda para recibir el petitorio con más de 2300 firmas de clorindenses que se quejaron por el eterno bloqueo y manifestaron estar discriminados, presos como perros, sin medicamentos del IASEP, sin atención médica en Formosa, y una serie de restricciones que les hacen imposible llevar adelante la cuarentena que exige la mesa del covid19.

Estamos acá para solidarizarnos con el pueblo de clorinda que sabemos están sufriendo discriminaciones fundamentalmente en el tema salud, aseguró Osvaldo Zárate, una lamentable situación que puedo haberse evitado y que con un poco de organización se podría mejorar, pero ellos están empecinados con esta discriminación ¿y qué van a hacer cuando ya haya circulación en la provincia, nos van a enjaular a todos no sé?, se preguntó el diputado el diputado Ricardo Carbajal, para agregar, “hay que aprender a convivir, hay que aprender a mantener el distanciamiento, hay que aprender a higienizarse, hay que aprender todo para protegerse de esta pandemia, pero no se puede encerrar a todo el mundo”.

Esto tendría que haber sido como una válvula, apretar y aflojar, pero si uno presiona y presiona y presiona, que pasá?, entonces si llega en serio acá, cual va a ser la actitud que vamos a tener, no se nos van a meter a todos presos?, no se que van a hacer, se interrogó Ricardo Carbajal.

Hace 36 días, ya estamos todos presos acá en Clorinda

Ya estamos todos presos acá en Clorinda, hace 36 días que no podemos salir. Esta provincia lamentablemente fue diseñada como el centralismo porteño, acá todo se resuelve en Formosa, nosotros para una mejor atención de salud, tenemos que acudir a Formosa, La provincia esta diseñada así, si teníamos que estar encerrados en Clorinda, no hubiera gustado que sea con todos los servicios, la gente tiene obra social del IASEP y en Clorinda no hay un geniol, y tampoco podes ir a Formosa a buscar, se quejaron los vecinos.

Ya antes de la pandemia el sistema de salud estaba colapsado

Ya antes de la pandemia el sistema de salud estaba colapsado, se centraliza tanto que no atienden nada y pasan estas cosas, ya antes de la pandemia no había medicamentos ni especialistas ni una cama de terapia intensiva, pasaron 7 meses que nos tienen a todos encerrados y no paso nada, estamos peor y encima presos y sin atención médica ni medicamentos, denunciaron.

Mirá También:

Noticia en desarrollo…

Comments

comments