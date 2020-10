Hoyos: CUAR“ETERNA” EN FORMOSA…. Crónica absurda de un fracaso anunciado

2

Hasta que finalmente ocurrió lo previsto e inevitable, la circulación comunitaria es un hecho y ahora… quien paga todo el daño ocasionado?

205 días, 2/3 de un año de nuestras vidas en arresto domiciliario

El 20 de marzo de este año el gobierno nacional anunciaba el inicio de lo que hoy se considera la cuarentena más larga y absurda de la historia de la humanidad, llevamos 205 días, 2/3 de un año de nuestras vidas en arresto domiciliario y a pesar de esto estamos entre los 10 primeros países con más contagios y con más muertos del mundo, de hecho tenemos más muertos que RUSIA con 147 millones de habitantes y si tomamos la cantidad de muertos por cada 100 mil habitantes ya estamos en el primer luga, en fin podemos también afirmar sin temor a equivocarnos que somos el hazmerreír del planeta.

Fernández se burlaba de Suecia con 6 mil muertos, afirmaba que “si Macri estaba en la presidencia ya hubiéramos andado por los 10 mil muertos”… Hoy ya andamos por arriba de los 21 mil muertos

Alguna vez, entre las desdichados planteos de nuestro presidente FORMAL, nos mostraba filminas donde se burlaba de Suecia con 6 mil muertos, o de Chile o de España con datos absolutamente disparatados, también se lo oyó decir con firmeza y convicción, que si Macri estaba en la presidencia ya hubiéramos andado por los 10 mil muertos…

En fin hoy ya andamos por arriba de los 21 mil muertos, con más del 41 % de pobreza, 13 % de desocupación y una economía triturada.

Una catástrofe que nos pone en ridículo ante el mundo y nos propone como el modelo perfecto de TODO LO QUE NO HAY QUE HACER en una Pandemia y por eso seguramente seremos citados como el mal ejemplo y el absurdo en los libros de historia y epidemiología.

Una publicación reciente el El diario británico The Telegraph publicó una dura crítica a la extensa cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández. Bajo el título “Argentina ofrece evidencia irrefutable de que las cuarentenas largas invocan un desastre”

En Formosa no nos podíamos quedar atrás, redoblamos la apuesta para ver si lo podíamos empeorar un poco más

Pero en Formosa no nos podíamos quedar atrás y tomando como base la catástrofe nacional generada por Fernández y Ginés Gonzales García, redoblamos la apuesta para ver si lo podíamos empeorar un poco más.

Así mientras otras provincias aprovechando la escasez de casos prolongó todo lo que pudo su actividad económica y luego la fue administrando inteligentemente regulando esfuerzos, nosotros rompiendo las barreras no solo de todos los libros de epidemiología sinó del más elemental sentido común, inventamos para el mundo el concepto de que a “0 casos de contagio le aplicamos el 100 % de cuarentena, es decir fase 1” a full sin importar los contagios…

Y, lo encaramos como si fuera un tema de jactancia futbolera, nos colgamos de los palos sosteniendo el arco en “CERO” casos para el Modelo Formoseño, como si viviéramos en una isla Polinesia perdida en el Pacifico.

Así se decidió enfrentar y transitar la pandemia y la crisis sanitaria más grave de la historia reciente de la humanidad, sin ministro de Salud, con un abogado a cargo de la policía como el gran estratega de la pandemia y entonces como no podía ser de otra manera solo se hizo un abordaje policial y represivo, como si lo que debíamos controlar se tratara de grupos de personas violentas, delincuentes o barras bravas.

Quisieron detener el virus con controles policiales y represión

Entonces se infundió el pánico y el terror en la población, vinieron las barreras y barricadas, controles, imposiciones, multas, persecuciones, se formaron campos de refugiados etc.

O sea, se pretendió combatir un problema sanitario generado por un microorganismo, en el entendimiento que un enemigo impredecible, invisible y microscópico como son los virus se podría controlar y detener con controles policiales y represión.

Finalmente pasó lo que tenía que pasar, inexorablemente el virus ingresó porque no se lo controló como se debía hacer…con testeos proactivos masivos, no se adquirió medicamentos, equipamiento médico, no se entrenó personal de salud, no se le pagaron sueldos dignos ni adicionales.

Con el pretexto de que nos estaban “CUIDANDO” en realidad Nos estaban “FUNDIENDO”

Tampoco ayudó la situación conflictiva con un aliado fundamental como es el sistema de salud privado…como contrapartida si se incrementaron los gastos en sueldos, equipamientos, armas , municiones, viáticos y horas extra para personal policial, inspectores de defensa al consumidor y bromatología, etc….

Como tampoco se consultó con economistas, sicólogos, sociólogos, pedagogos y todo seguía pasando por un ministro de seguridad exclusivamente aislado en su esquema represor.

Con el pretexto de que nos estaban “CUIDANDO” en realidad Nos estaban “FUNDIENDO”.

Se destruyó la economía, la educación, la producción y en un contrasentido se abrió la jaula de los organismos de fiscalización y control para perseguir, clausurar, levantar actas y penalizar a quienes solo querían trabajar, con el pretexto de que nos estaban “CUIDANDO” en realidad Nos estaban “FUNDIENDO”.

He estado en Clorinda y he podido ver el mismo despropósito autoritario de pretender bloquear una ciudad entera y me dí cuenta que no aprendieron nada.

La pregunta ahora que el relato de la valla invicta, del CERO se cayó, de que la circulación comunitaria es un hecho y que no tenemos capacidad de internación de terapia intensiva salvo capital, algo en Clorinda y Lomitas.

La pregunta es…quien se hace responsable ahora y les explica los profesionales, los empresarios , los comerciantes que se fundieron por nada, que no sea su inoperancia, su necedad e ignorancia ante y quien se hace responsable y le explica ante la gente común que todo este esfuerzo fue en vano que corre peligro de enfermarse igual por que el virus ya está entre nosotros o sea que ya hay circulación comunitaria…quien se hace cargo de semejante estropicio…?

En fin, esto es el triste final, De la CUAR “ETERNA” EN FORMOSA…. CRÓNICA ABSURDA DE UN FRACASO ANUNCIADO.

BLAS HOYOS

