El C.E.A.R. repudia la violación a la soberanía popular que se produjo en El Colorado y se pronuncia en favor de que se respete el voto del pueblo

En comunicación con este medio señala el presidente del el Centro de Estudio y Acción Republicana (C.E.A.R.) Dr. Emanuel Zieseniss señala “A 10 meses del atropello más grave que ha sufrido el sistema republicano en la ciudad de El Colorado, a través del robo de la banca del profesor Pablo López Pereyra perteneciente a Juntos por el Cambio, nos pronunciamos en repudio a esta práctica autoritaria, donde se vulnera groseramente la voluntad popular al no permitir que asuma en su banca la persona que fue elegida por el pueblo.

REPUDIAMOS EL ATROPELLO A LA REPÚBLICA

Repudiamos este atropello a la republica llevado a cabo en complicidad por el Intendente de El Colorado, con sus concejales y una señora, que traicionando los valores políticos del grupo al cual pertenecía, se dio vuelta impunemente y sin escrúpulos para integrar el equipo político del Intendente municipal.

REPUDIAMOS EL SILENCIO DE LA JUSTICIA Y SOLICITAMOS SE PRONUNCIE CUANTO ANTES

Repudiamos el prolongado silencio de la justicia con respecto a este tema y exigimos que la misma se pronuncie cuanto antes devolviendo la banca al concejal Pablo López Pereyra que es a quien le corresponde por elección popular, restableciendo a través de ese pronunciamiento la vigencia del sistema republicano

Lo que ha ocurrido en El Colorado es un acto de enorme autoritarismo y gravedad institucional que nos afecta a todos.

No podemos tolerar los formoseños, este tipo de abusos de poder, no podemos permitir que quienes gobiernan decidan, acorde a sus intereses personales, quienes pueden asumir y quienes no, desoyendo lo que el pueblo ha elegido en las elecciones.

NOS PORNUNICAMOS EL FAVOR DE LOS VALORES REPUBLICANOS

Nos pronunciamos en contra de todo acto de autoritarismo y en favor del fortalecimiento del sistema republicano, del cual todos lo ciudadanos debemos ser celosos a los efectos de que se respeten nuestras libertades, y podamos desarrollarnos en igualdad de oportunidades.

Finalizó diciendo: SOLICITAMOS A TODO EL ARCO OPOSITOR Y A TODOS AQUELLOS QUE VALORAN LA REPÚBLICA COMO FORMA DE GOBIERNO, QUE SE PRONUNCIEN AL RESPECTO. LOS CIUDADANOS NO PODEMOS PERMITIR QUE ESTO QUEDE ASÍ Y SEA OLVIDADO IMPUNEMENTE.

