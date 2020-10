Familiares de originarios discriminados a hacer cuarentena en carpas, comienzan a reclamar que cumplan las promesas de trabajo que les hicieron si no protestaban

5

Los familiares de los originarios cosecheros dolorosamente discriminados a hacer la cuarentena en carpas a la intemperie de un terreno policial, si bien se sintieron aliviados porque luego de unos días les instalaron luz, les llevaron tres frezer para hacer hielo y les entregaron mercaderías y ropas para tranquilizarlos, ahora ya comienzan a reclamar que cumplan las promesas de trabajo que les hicieron a los jóvenes desde el gobierno provincial si no protestaban y se mostraban satisfechos al culminar la cuarentena.

Nuestros hijos, sufren y sufrieron en ese lugar, la carpa es caliente cuando hace calor y hasta ahora estan ahi, pero me dijo mi hijo que ya esta faltan pocos dias y ya esta, y dice que le ministro le ofreció que les va a dar trabajo cuando salgan de ahí, o les va a dar pensión o algo así. Les dijo que cuando salgan va a venir a Bartolo a darles trabajo, ojala no mienta, le vamos a agradecer si viene, y si miente no se que va a pasar, pero vamos a seguir reclamando, manifestó uno de los padres que inició el reclamo y las protestas por las redes sociales ni bien se enteraron donde fueron confinados sus hacer la cuarentena.

Noticia en desarrollo….

