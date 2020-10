“Es una cuestión natural”: Mortandad de peces en el Bañado la Estrella es parte “del ciclo de la naturaleza”, aseguró Bay

5

Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia de Formosa, visitó el piso de “Expres en Radio” donde se refirió a la mortandad de peces que ocurre en el Bañado la Estrella y aseguró que , como parte del “ciclo de la naturaleza” que se dio en esta ocasión en una zona que estaba con poca agua y que era suministrada por un riacho “muy salado”, lo que provocó que los peces mueran por exceso de sal.

“Siempre que uno ve las imágenes de esto y juega mucho a la cuestión afectiva, no es lindo ver tanta cantidad de peces muertos como tampoco sería lindo ver un yaguareté comiendo la cría de un guazuncho, pero las cosas en la naturaleza ocurren de esta manera, la vida que genera después en el caso del Bañado la Estrella es otra forma de vida, otra expresión de esa vida que creó. Nosotros tenemos en nuestros ambientes una época que es húmeda y una que es seca que está distribuida en el año, ahora estamos viviendo la finalización de esta época seca que esperemos que termine lo antes posible, ya en octubre deberían empezar las lluvias, lo mismo había ocurrido en octubre del año pasado e hicieron que ocurriera una gran mortandad de peces en el Bañado la Estrella que básicamente se morían de calor porque había poco agua porque estaba en la finalización de la época seca y se registraron temperaturas terribles”, explicó.

“En estos casos la mortandad se produce porque el agua está a alta temperatura, son porciones bajas de agua donde quedan atrapados los cardúmenes y eso se da de manera natural porque el ambiente plantea esta exigencia a la vida en la naturaleza, lo cual después es aprovechado por otra parte de la naturaleza y eso hace que nuestra región del Gran Chaco Americano tenga tanta biodiversidad, por un lado reproduce muchas especies en la época del agua y después en la época de seca que empieza a generar mortandad viene otra parte de la naturaleza a aprovecharse de eso, los predadores tanto aves como mamíferos o también reptiles que se hacen un festín, es parte del ciclo de la vida y así funciona la naturaleza con toda esta dureza”, expresó.

“Es lógico que a la gente de los grandes centros urbanos esto le llame la atención porque a esta dinámica la ven solamente quizás en las películas y en muchos de los casos cuando aparecen situaciones de contaminación real, uno las asocia a estos eventos, por eso es que siempre hay que estar alertas”, manifestó Bay.

“Hay un montón de indicadores que los especialistas analizan y se actúa en consecuencia, si hay alguna fábrica o alguna industria cercana puede ser que esté largando algo entonces se controla, hay un sinnúmero de situaciones que son las que se deben evaluar. En el caso del Bañado la Estrella esta mortandad ocurre en un riacho que estaba con poca agua y que estaba suministrando agua otro riacho muy salado, que tiene mucho salitre, ese riacho hizo ingresar esa sal e hizo que los peces se mueran básicamente por el exceso de sal proporcionado por un riacho que presenta mucho salitre que esto cuando hay mucha agua se disimula y se esparce, es el mismo riacho salado que provee al riacho Porteño que hoy su agua es imposible para consumo e incluso para la producción, tiene mucho salitre, hasta que no vengan las aguas y se mezclen, no se puede aprovechar y esto es normal”, destacó.

Al ser consultado sobre si esto va a seguir pasando, aseguró que “va a seguir ocurriendo en mayor o menor medida, esto varía mucho de acuerdo a cómo se dan los escenarios en este caso vinculados con la lluvia, no tenemos otra posibilidad de modificar eso si no es a través de la lluvia, me imagino que en estos momentos en algún punto del bañado debe haber mortandad porque no hay agua y se están atrasando las lluvias, es lógico que esto ocurra, ahora si el año que viene las lluvias en vez de venir a mediados de octubre llegan en septiembre porque hay años que se dio eso, alivia mucho al sistema entonces la mortandad se disminuye, es menor”.

“El Bañado la Estrella como lo conocemos hoy no es de miles de años ni de hace cientos de años, tiene 60 años aproximadamente, fue en la década del ’60 con una gran inundación que hubo que terminó de conformarse el Bañado la Estrella como hoy lo conocemos porque antes era un bañado chiquito, hubo una gran lluvia, se sedimentó en una parte, toda el agua se fue para el centro de Formosa del río Pilcomayo y ahí quedó, ahí están las obras que se hacen para lograr ordenar esto porque va cambiando su cauce. Se calcula que el río Pilcomayo, aunque no hay estudios certeros, fue retrocediendo a lo largo de su historia que fue cuando se crearon los Andes, hace 60 millones de años cuando nacen los Andes empezó a tirar agua, a bajar hacia la llanura y traía sedimentos, en un momento estaba más hacia el norte y después fue retrocediendo, hay algunos que dicen que llegaba casi a Brasil el Pilcomayo, fue retrocediendo y en un momento quedó donde lo conocemos nosotros y después fue sedimentándose y hoy ya es el límite seco de Formosa”, explicó.

Destacó además que el Bañado tiene estimativamente unas 400 mil hectáreas, “serían 8 veces la Capital Federal, es inmenso, son 300 kilómetros de longitud por 10 a 20 kilómetros”.

