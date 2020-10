González despreció el Banderazo donde jóvenes estudiantes formoseños reclamaron: “nos robaron la libertad, el año escolar, el trabajo, los derechos”

3

Pese al ninguneo despectivo del ministro de Gobierno de Gildo Insfran, el banderazo del lunes en la plaza San Martin que congregó a más de 400 personas, sin dudas fue la más numerosa en los últimos tiempos, y al contrario de lo que dicen tuvo un imponente protagonismo de jóvenes independientes no organizados partidariamente, y de personas mayores, comerciantes, profesionales que se manifestaron con convicción y valentía sobre las cosas que les molesta del gobierno y su eterna pandemia.

Guadalupe, Diego Rojas y Martín Riveros son algunos de los jóvenes que se expresaron con contundencia en la manifestación ciudadana de la cual fueron protagonistas.

Guadalupe manifestó: Mis palabras en esta tarde van dirigidas sobre todo a los jóvenes de mi edad, de los cuales muchos terminamos hace poco el colegio. Ya que algo que poderosamente me llamó la atención es que, tras preguntar qué opinas de estas convocatorias, cómo ves la situación del país, varias veces escuché decir “no, no sé sobre política o no quiero opinar/no me interesa la política“… pero ¿saben qué?

Hay una cuestión que no puede pasar desapercibida, y es el hecho de que cada generación tiene la responsabilidad de ponerse al hombro el destino de su país, de involucrarse desde el lugar que decidan ocupar en la sociedad, de transmitir valores, ideales y tener una moral que no se venda al mejor postor.

Todos somos conscientes de la realidad, nos ha tocado vivir en un país caótico en el cual es difícil poder imaginar un proyecto de vida estable y al largo plazo.

Tristemente es un país arrasado por la doble moral, la mediocridad, el conformismo, y por esto se ha moldeado una sociedad que le da la espalda al mérito y al esfuerzo, se han desvirtuado aquellos valores que nos dejaron los hombres y mujeres que forjaron la independencia de este país; entonces frente a esto resulta crucial y depende de nosotros el salir adelante, y la política define nuestras vidas… ¿Entonces cómo no vamos a involucrarnos? Si las decisiones políticas tienen un peso tan grande en nuestros destinos.

Nadie pretende chicos, que seamos expertos en política, pero por favor ¿no ven a sus padres? ¿No ven que nuestro futuro depende de esto? ¿No ven a las personas mayores que están aquí hoy y que no quieren que nosotros vivamos las cosas tan difíciles que ellos tuvieron que pasar?

Los políticos nos pasan por encima y estamos hartos, no nos quedemos callados… y lamento decirles que (y lo digo en serio) si ustedes no se involucran en esto, entonces terminaremos dejando que se aprovechen de nosotros, de nuestro potencial y nuestras esperanzas de vivir mejor. Sepan que esto es una responsabilidad conjunta.

Y si aún dudan, observen como nos robaron la libertad, el año escolar, el trabajo… Derechos que son garantizados por nuestra constitución nacional.

Tenemos que incentivar la curiosidad, el juicio crítico, no dejarnos adoctrinar. Nadie pide que seamos especialistas en el tema, solo que reflexionemos en base a los hechos … que no tengamos miedo, hay que aprender y no dudar en estar en desacuerdo con los demás, perder la vergüenza, saber dialogar y debatir ideas.

Porque así es como se construye un país próspero, como fue alguna vez la gran Argentina de Alberdi, San Martín, Sarmiento, Belgrano y tantos otros.

Anímense, porque el quedarse callados para que otros estén contentos con su opinión nos ha traído hasta donde estamos.

No vamos a tener futuro si no se despiertan desde donde estén… no importa cuán diferentes sean nuestras opiniones… la realidad nos va a golpear feo si nos desentendemos de lo que pasa en nuestro país.

Que no quieran ver algo, no significa que no este.

Si no tenemos libertad, ¿de qué vale vivir?

