Formoseña varada entre Santa Fé y Chacó, “estoy desesperada por ver viva a mi madre y el Gobierno no me deja”

Carmen Acosta necesita ingresar a la provincia para reencontrarse con su madre enferma de cáncer. Quedó varada en el límite de Santa Fe y Chaco luego de viajar desde Chubut. Junto a su sobrina y un bebé de dos años aguardan la autorización en una estación de servicio.

En el mes de marzo, cuando a su madre le diagnosticaron cáncer de médula, Carmen Acosta gestionó su permiso de ingreso a la provincia a través de la página oficial del Gobierno. Luego de una larga espera intentó nuevamente por su turno o autorización. Al no recibir ninguna respuesta, decidió viajar desde Rawson a Formosa junto a su sobrina. En Resistencia no la dejaron pasar y se tuvo que trasladar, por sugerencia de la Policía del Chaco, hasta una estación de servicio de la localidad santafecina de Esperanza.

“Mi desesperación es volver a ver con vida a mi madre; la cual está internada en un sanatorio con insuficiencia renal y complicaciones cardíacas a causa de su grave enfermedad”, manifestó.

Actualmente, Carmen con su sobrina y un bebé de dos años, están viviendo en el estacionamiento de una estación de servicio en el límite de Santa Fe y Chaco, gracias a la buena voluntad del dueño que le cedió las instalaciones.

“Por razones laborales me fui de Formosa hace 13 años. Ahora por la salud de mi madre decidí regresar. Pido con urgencia la posibilidad de entrar y cumplir las exigencias sanitarias del protocolo. Necesito verla a mi madre. Se me está muriendo y no tengo tanto tiempo”, reiteró.

