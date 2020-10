La UCR reclamó al STJ igual celeridad que en Tacaaglé, para resolver el robo de la banca de López Pereyra en El Colorado

2

Hace más de 10 meses que hemos presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa un recurso solicitando se resuelva el inconstitucional proceder del Concejo Deliberante en el Colorado que promovido por el intendente Brignole, que en complicidad con una persona que se pasó a sus filas, despojaron descaradamente a la oposición de una banca legítimamente obtenida por la voluntad popular, manifestaron los dirigentes radicales de El Colorado.

Frente a tanto desinterés ante el despojo ilegal y antidemocrático de El Colorado, hoy asistimos a la urgente resolución del Superior Tribunal de Justicia para que se restituya en su cargo al intendente juticialista de Misión Tacaaglé a través de una medida cautelar.

En sólo horas se resolvió desde la justicia formoseña la situación que afectaba la interna justicialista.

Es probable que desde la mirada jurídica los casos sean diferentes. Nos asombran los tiempos de resolución. no le solicitamos al Superior Tribunal de Justicia celeridad , ya no podemos hacerlo, ya que no podemos pedir algo que ya no existe : celeridad.

Sólo solicitamos Resuelva, se Expida, ante lo que interpretamos es una injusticia un avasallamiento de derechos, un ataque a las instituciones, una violación a la división de poderes, al sistema republicano, indicaron.

Solicitamos se lo ubique en la banca del Concejo Deliberante de El Colorado al Profesor Pablo López Pereyra, lugar que tendría que ocupar hace más de 10 meses, reclamaron.

Queremos escuchar la voz del Superior Tribunal de Justicia en relación a los derechos constitucionales y al Estado de Derecho. Si fue Justicia con la restitución del intendente de Misión Tacaaglé, será Justicia ubicar en la banca a López Pereyra, Concejal electo de El Colorado …lástima los tiempos en uno y otro caso, lamentaron.

