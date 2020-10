Recalde: “ALBERTO POR FAVOR NO MIENTAS MAS!!!!!!”

482 total views, 482 views today

Macri tuvo que gobernar con la mafia sindical en contra, con minoría en ambas cámaras, la economía destruida, la educación en estado pauperrimo (los niños que ingresaron a primaria en el 2003 con el gobierno de Nestor, egresaron del secundario en el 2015, durante el gobierno de Cristina, sin poder interpretar un texto), la infraestructura en salud con una decadencia vergonzosa, soberanía energética inexistente, un fiscal acusador de la presidente asesinado, centenares de muertos por corrupción (tragedia de once, etc), narcotráfico con zona liberada en todo el territorio nacional y desconectados del mundo civilizado, etc, etc, etc.

A pesar de comenzar desde tan nefasto estado de cosas, MACRI logro que los líderes más importantes del mundo quieran venir a estrecharle la mano, que le abran sus puertas, recuperando el respeto y la buena imagen para todo el pueblo argentino. Organizó el G20, que dejó boquiabierto al planeta.

Logró el Acuerdo Mercosur – Unión Europea.

Enfrentó el narcotráfico con record de incautaciones y detenciones. Bajó 23% los asesinatos, 69% la cantidad de secuestros y 13% la cantidad de robos de autos. Radarizó y controló mejor las fronteras. Recuperó 10.000 prófugos.

Eliminó el Cepo y nos sacó del default.

Logró record de obra pública (agua, cloaca y cordón cuneta –asfaltó 5000 cuadras de tierra en gran Buenos Aires– para los más pobres, cosa que los K no hicieron), con viviendas, rutas, autopistas, escuelas, red ferroviaria, etc. BAJANDO SUS COSTOS UN 40%!!!! soló terminando con los contratos korruptos y sobreprecios.

Recuperó el INDEC. Consiguió U$S 100.000 millones de dólares de blanqueo (quiero ver cuánto consiguen los K).

Con su gobierno se lograron cosechas record de trigo y maíz. Se duplicaron las exportaciones de carne. Abrió más de 150 mercados para exportar. Bajó el déficit primario. Incluyó a los monotributistas y trabajadores temporarios en la AUH. Implementó la reparación histórica para los jubilados. Multiplicó por cinco los créditos públicos para las pymes. Logró aumentar un 40% los pasajeros aereos, con medio millón de personas que volaron por primera vez. Modernizó más de veinte aeropuertos.

HUBO LIBERTAD TOTAL DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN, SIN PRESIONES NI AMENAZAS. Récord de conferencias de prensa. Libertad total del Poder Judicial. Decenas de detenidos por causas de corrupción, incluidos empresarios!!! (nunca visto en la historia argentina). Nombró por concurso 211 jueces y fiscales. Permitió un Poder Legislativo independiente y activo. Ley del arrepentido. Aplicó una coparticipación ejemplar (al contrario del látigo y la billetera de los K).

Creó Expedientes Electrónicos: trámites digitales, transparentes y ágiles (que hoy lo sacaron para poder robar sin dejar rastros). Recuperó los concursos para ocupar cargos púbicos. Puso control biométrico para los empleados públicos.

Quintuplicó la producción de energías renovables. Hizo 15 plantas de tratamientos de aguas cloacales para tres millones de personas. Inició una obra impresionante de saneamiento del Riachuelo (digna del primer mundo). Creó seis parques nacionales, record desde 1930.

Consiguió pasar del 10% al 93% de conexión de red 4G en todo el país. (herramienta indispensable para sobrevivir esta pandemia). Realizó la mayor renovación de trenes de carga de los últimos 40 años. Fue el primer gobierno en censar e integrar villas y asentamientos. Le dio tarifa social a uno de cada tres hogares. Creó la red SUBE, con descuentos en el transporte. Construyó 13 metrobuses para 2,3 millones de usuarios. Creó EL ESTADO EN TU BARRIO.

Recuperó la soberanía energética: revivió Vaca Muerta, volvimos a exportar gas y petróleo después de 11 años. Mejoró los resultados de las pruebas Aprender. Creó las Becas Progresar para estudiantes. Instauró la evaluación docente de todas las escuelas. Aumentó los cursos de capacitación docentes.

Y de postre te recuerdo que Macri encanó a el Vicepresidente Boudou, al Jefe de Ejército Milani, al Superministro De Vido y su mano derecha José López, a los socios y dueños de canales Cristobal López y Fabián de Souza, al gran testaferro de Néstor que de empleado del Bco Sta Cruz pasó a ser un megaempresario de la obra pública Lázaro Baez, al primo hermano de Néstor y director de viviendas Carlos Kirchner, a la ultra mafiosa Milagro Sala, al director de Aduana Minicelli, al contador personal Manzanares, al lavador Chueco, a los gremialistas Pata Medina Caballo Suarez Vino Caliente Hermes Juaréz, al dueño de La Salada Castillo, al servicio Esteche, al impresentable D’Elia, al monje negro Zanini, a 400 policías corruptos (la mayoría de alto rango) y muchos más, hoy casi todos liberados. Sin olvidarme de los 7 pedidos de quita de fueros para encanar a la Porota, siempre salvada por el Senado.

En fin, esto es un pequeño resumen”