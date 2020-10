Neme presentará una denuncia contra el Gobierno por Mauro Ledesma, el joven que falleció ahogado en el Bermejo

490 total views, 490 views today

Gabriela Neme, concejal de la ciudad de Formosa, confirmó que este sábado presentará una denuncia formal ante la Justicia Federal de Formosa contra el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y el Gobernador Gildo Insfrán por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” con relación al caso de Mauro Rubén Ledesma de 23 años, que falleció ahogado en aguas del Bermejo.

El cuerpo del joven fue hallado el domingo a orillas del río Bermejo del lado chaqueño, frente a la localidad de El Colorado. Las primeras versiones de policiales sostenían que Ledesma era de Córdoba pero que residía en la localidad chaqueña de San Martín y que habría intentado cruzar a nado a El Colorado donde vive su pareja.

Sin embargo, Neme sostiene que se había mudado a Córdoba por trabajo y ahora intentaba volver a Formosa para reencontrarse con su pareja y su hija. “Mauro era un varado, vamos a demostrarlo. A él lo sobreviven su pareja de 20 años y su hija de dos años”, asegura.

Si bien no queda claro al momento si Ledesma había presentado o no la solicitud de ingreso a Formosa, sí fue uno de los que integró la lista de varados que Neme presentó el 31 de agosto tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“Según el padrón de las últimas elecciones, Mauro tenía domicilio en El Colorado, en su Facebook dice que vivía en esa ciudad y en la partida de nacimiento de su hija figura su domicilio en El Colorado también”, enfatizó.

“Me movilizó mucho saber que era él quien falleció porque fue uno de los que representamos al elevar los pedidos. Estuvimos en contacto con ellos haciéndoles el aguante y esto me generó mucha impotencia”, dijo la abogada.

“No tiene que haber otro Mauro”

“No tiene que haber otro Mauro. La gente está desesperada por ingresar y se ha visto que muchos lo hicieron nadando; muchos más de lo que conocemos. Es que la angustia, la inestabilidad emocional que nos causa a todos esta incertidumbre y la necesidad de estar con los afectos puede hacer que pase cualquier cosa” refirió y comentó que en la tarde de este viernes tenían previsto presentar un habeas corpus con más de 200 formoseños, de los cuales “al 99% no les contestaron un e-mail. La gente está mal y el gobierno no mira, no escucha y no tiene la capacidad de modificar este ingreso ordenado que no le está dando resultado”.

En ese sentido opinó que “está bien que hayan suspendido el ingreso a la provincia por un tiempo pero no por cuatro o cinco meses y no asistieron a la gente que está varada en la ruta. En muchas localidades de otras provincias, las intendencias locales los asistieron pero ya se cansaron y no lo hacen más y nuestro gobierno no los mira. Escucho al Consejo COVID decir que no van a permitir que haya ningún muerto, pero este muerto es de ellos (en alusión a Ledesma). Nos quieren hacer cargo a los que levantamos la voz de que si hay un muerto por contagio de coronavirus será culpa nuestra. Siempre pedí que ingresen, que vayan a un centro de aislamiento, y se cumpla el protocolo”.

Transparencia pública

Por otra parte comentó que ya presentó una nota al defensor del Pueblo “pidiendo explique por qué se devolvió el Juan Pablo II al Obispado cuando era gratuito y había más de 300 lugares, por qué no se usa el Estadio Centenario, que fue lo primero que se preparó para asistir a la gente. Hay un abuso caprichoso, no hay transparencia pública y eso también queremos exigir: la Ley de Transparencia Pública en el pedido de ingreso a la provincia. Tenemos que saber qué números entran, quiénes sí y quiénes no, porque hay amigos y parientes de funcionarios de la provincia que lo hacen y hay videos de ello”, denunció.

Dos presentaciones previas ante la Defensoría y la Subsecretaría de DDHH

Neme presentó, el pasado 31 de agosto, notas dirigidas al defensor del Pueblo y a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Leonardo Gialluca y María Silvina Arauz, respectivamente, solicitando su intervención ante los casos de formoseños varados en diferentes puntos del país.

Ambas notas presentaban una lista con nombres, apellidos y documentos de estas personas; entre ellas figuraba Mauro Ledesma.

Por ese medio, le solicitó a la funcionaria que “intervenga por los formoseños que hace meses se encuentran a la intemperie, que se han quedado sin trabajo y gastaron todos sus recursos para venir a Formosa, con su familia, hechos públicos en todos los medios y redes, que obligan que usted tome intervención”.

En lo que hace a la presentación realizada ante el ombudsman José Leonardo Gialluca, sostiene que “la página para el trámite del Ingreso Ordenado y Administrado de la provincia de Formosa manejado por el Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19 no contesta hace meses los pedidos de ingreso, ni siquiera se tiene el respeto de contestar formalmente”.