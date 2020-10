IASEP en un desastre, la obra social de los Estatales, está colapsada. Abandona y estafa a sus afiliados

3

388 total views, 388 views today

La intervenida obra social de los empleados públicos provinciales IASEP se ha convertido en un desastre total, no hay medicamentos, ni abundan médicos ni odontólogos que atiendan por la obra social más importante de la provincia.

“Mi mamá tiene cuidadora por discapacidad y no le pagan a la empresa, les redujeron el sueldo a las cuidadoras y a los afiliados nos descuentan. Si sos docentes, te descuentan hasta en las horas que tenes. La Obra social no cubre ni se hace cargo de nada y para colmo, no le dan otra opción al empleado provincial, se quejó una afiliada.

Te presupuestan lo que quieren, les pagan a quién quiere y lo que quiere, no te atiende nadie, además juegan con el personal de salud y los prestadores, nunca estuvimos tan mal, remarcó.

En plena PANDEMIA, son un desastre!!!

Al afiliado por los servicios le cobran el 10%, pero no pagan, Samaniego está ahora un desastre total, no te dan insumos, ni siquiera diferencian un pañal de incontinencia, de un pañal nocturno. Te piden historias clínicas, pero no te dan ninguna solución.

Desde marzo no se consiguen los medicamentos, para colmo sacaron al equipo de enfermero, Kinesiologo, de las visitas de internación domiciliaria, cuanto lo que van a ahorrar desatendiendo la gente y abandonándola a su suerte, indicó.

Hay pacientes que tienen que tener atención las 24 hs y le sacan algún servicio para achicar presupuesto dicen, y de paso disminuyen el sueldo a los enfermeros de internación domiciliaria

Y los que tienen horarios los fines de semana, Cambra está ahí ?

Juegan con la salud de los afiliados. 10 mil veces para que te autoricen los cuidadores. Te aprueban y después te llama la empresa diciendo que IASEP nos les pagó todo el presupuesto, una barbaridad lo que hacen, pero eso si te descuentan religiosamente.

Sin Obra Social, ni ministro de Salud que comande la emergencia, a quién llamamos a la policía para que frene los dolores y las enfermedades. Ese es el Modelo Formoseño, te descuenta pero no te presta ningún servicio, No es que la Salud era un tema de Estado, que ahora está atendida por tres abogados charlatanes, Son unos irresponbles!!!!

Comments

comments