Nazar calificó de autoritaria la estrategia de la cuarentena, pidió por el ingreso de los varados y controles más humanos

El sacerdote Francisco Nazar reclamó al Gobierno provincial cambiar de estrategia de la cuarentena porque la actual es “bastante autoritaria”, al limitar los derechos civiles de la gente. “Que la gente pueda entrar a la provincia, hacerse el hisopado y cumplir con la cuarentena en su hogar. Hay que repensar y reformular lo de los centros de alojamiento”

“La Provincia debe buscar otra estrategia a la cuarentena. Hay que habilitar el diálogo con los formoseños que están en diferentes partes del país y quieren regresar a su tierra, a su lugar de origen”, opinó Francisco Nazar durante una entrevista con La Mañana.

El cura, que desarrolla su actividad pastoral en Laguna Yema, afirmó que el Gobierno tiene la responsabilidad de conducir este momento difícil, pero “no la absolutidad de todo, más aún cuando los ciudadanos poseen opinión y el derecho a participar en la toma de decisiones”.

Remarcó que el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 debería decirles a los varados que pueden ingresar a la provincia y hacer la cuarentena en sus casas.

“Basta ya de llevarnos a centros de alojamiento. Que la gente pueda entrar a la provincia, hacerse el hisopado y cumplir con la cuarentena en su hogar. Hay que repensar y reformular lo de los centros de alojamiento. El control es necesario y no lo estoy cuestionando. El control es importante y lo vemos en todos los países del mundo”, sostuvo.

Autocontrol

Si al inicio de la cuarentena no funcionó el autocontrol, consideró que eso no implica que no pueda volver a aplicarse actualmente en Formosa.

“Los nuevos no pueden asumir el pecado de los primeros. Hay modalidades de control que requieren explicar las normas a respetar. Si hay algunos que no cumplen, que respondan por sus actos y que sean llevados a centros de alojamiento. Los varados son personas que quieren llegar a su casa, que están frenados, a quienes no se les permite volver a sus hogares y reencontrarse con sus familias. Deben dejarlos entrar y ponerles condiciones que garanticen el cuidado de la salud de los demás formoseños. Una condición que no estaría mal sería que se hagan el hisopado y brindarles un curso de responsabilidad ciudadana, con la firma de un compromiso”, planteó.

En varios tramos de la entrevista insistió en la necesidad de garantizar controles más humanos y llamó al Gobierno provincial a demostrar una actitud de mayor diálogo con todos los sectores, acorde a los tiempos democráticos que se viven.

También se refirió a la vuelta de los micros de media y larga distancia a nivel país, de manera gradual, y recordó que hasta el momento en el interior provincial no hay ningún medio de transporte accesible para viajar hasta Formosa.

“Si uno no tiene vehículo particular y quiere viajar desde Ingeniero Juárez a la ciudad, se debe pagar cinco mil pesos de remis. Hay que pensar en medios de transporte más accesibles, porque de lo contrario seguimos excluyendo a los pobres”, concluyó.